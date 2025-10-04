秋は“この色”が可愛い！【グローバルワーク】大人こそ似合う♡「ピンク色トップス」

今シーズンのトレンドカラー「ピンク」。「甘くなりすぎない？」コーデに取り入れるのをためらっているミドル世代におすすめしたいのは、落ち着いた色味で大人可愛く着こなせそうな、【グローバルワーク】のフリンジカーデとドルマントップス。スタッフさんによるコーデも参考にして、今年の秋は、ピンクコーデを楽しんで。

主役級に着映えて可愛い！ 大人に似合う最旬ピンクカーデ

【グローバルワーク】「シアーフリンジカーディガン長袖」〈ピンク〉\4,990（税込）

ピンク色とダイヤ柄に見えるフリンジの装飾が目を引くカーディガンは、一点投入するだけで着映えそうな主役級アイテム。くすみ感のある色味で落ち着いた雰囲気を演出、ミドル世代も気負わずコーデに取り入れられそうです。スタッフさんのようにチェック柄スカートを合わせれば、秋ムードたっぷりの着こなしに。

かっこよさも華やかさも備わった秋コーデ

ピンクの甘さをおさえて大人っぽく着こなしたいなら、都会的で洗練された印象を与えるグレーを合わせてみて。かっこよさと華やかさを兼ね備えた、大人に似合う着こなしに。サロペットにフリンジカーデをサッと羽織れば、トップスが一枚だけでは肌寒く感じるこれからの季節も、快適におしゃれを楽しめそうです。

サラッと着てサマ見え！ 品よくこなれるドルマントップス

【グローバルワーク】「ペーパーヤーンドルマンプルオーバー」〈アンティークローズ〉\4,490（税込）

深みのあるピンク色が甘さをおさえつつ、女性らしさや品の良さを引き立ててくれそうなトップス。ざっくりとした素材感、ゆるっと着られるサイズとドルマンスリーブがこなれた印象も与えてくれそうです。スタッフさんのようにフレアスカートを合わせれば、大人可愛いフェミニンスタイルが完成しそう。

おしゃれ上級者の大人カジュアルコーデ

こちらのスタッフさんは、ネイビーのジーンズを合わせて「秋のきれいめカジュアル」を提案。デニムビスチェをスカートのようにレイヤードすることで、周りと差がつくワンランク上のコーデに。シルバーカラーのバッグとシューズで、煌めきをプラスするのもおしゃれ見えのポイントになりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i