幸せな結婚が遠のく！避けたい男性がやりがちな「定番NG行動」
恋愛中は男性の優しいところしか見えていなくて、結婚後に「こんな人だったの!?」と後悔するケースは少なくありません。実は、幸せな結婚を遠ざける男性は「定番のNG行動」をしているものです。そこで今回は、その中でも特に見逃してはいけない行動を紹介します。
感謝や謝罪が言えない
「ありがとう」や「ごめん」が言えない男性は要注意。最初は見過ごせても、積み重なると「大切にされていない」と感じる大きな原因になります。結婚後は家事や生活の分担が増えるため、感謝や謝罪の言葉がないことであなたの不満は募るばかりでしょう。
小さな約束さえ守れない
待ち合わせに遅れる、ドタキャンする、口約束をなかったことにする…。恋愛中なら笑って許せても、結婚生活では信頼関係を大きく揺るがします。小さな約束さえ守れない男性は「責任感が弱い」タイプが多く、家庭の安定には不向きです。
感情の起伏が激しい
ちょっとしたことで不機嫌になったり、すぐに怒鳴ったりする男性も危険。感情のコントロールが苦手な男性とは長期的な関係で衝突を繰り返すことになります。結婚後は日常の些細な出来事でケンカが絶えなくなる可能性大です。
結婚は「好き」だけでは続かない現実があります。人の本質や価値観は小さな言動の中に見え隠れしているものなので、今回挙げた“定番のNG行動”が気になるなら、冷静に自分から一歩引くようにしてくださいね。
