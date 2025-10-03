「なんか冷たい…」男性が距離を置きたくなる女性の“残念な言動”
「最近、なんとなく彼が冷たい気がする…」と違和感を抱いていませんか？実はそれ、彼の気持ちが冷めたのではなく、あなたが無意識にとっている“残念な言動”が原因かもしれません。そこで今回は、男性が距離を置きたくなる女性の“残念な言動”を紹介します。
LINEの頻度が“重い”
好きだからこそ連絡したい気持ちは自然なこと。ですが、返事がないのに追いLINEをしたり、スタンプを連投するのは男性に「束縛されそう…」と思わせてしまう典型的な行動です。大切なのは“彼のペースを尊重する余裕”です。
SNSでの“匂わせ投稿”
付き合ってもいないのに「彼と同じ場所にいることをほのめかす」「彼だけに向けた意味深な投稿をする」といった匂わせは逆効果。今は誰もがSNSを見ている時代だからこそ、彼だけでなく周囲からも「あの子ちょっと痛いかも」と思われるリスク大です。恋が始まる前にSNSで“彼女面”してしまうのは避けましょう。
小さなお節介の積み重ね
「その服よりこっちが似合うよ」「栄養バランス気をつけてね」と、男性のことを思って言ったつもりの言葉も、まだ交際前ならただのお節介。男女問わず、選択の自由を奪われることに強い抵抗感を覚えさせてしまいます。彼のためを思っての一言が、知らぬ間に「干渉されている」と感じさせてしまうんです。
恋をうまく進めるカギは、男性のことを思いやることはもちろん「ちょうどいい距離感」を守ること。無意識の言動を少し意識するだけで、彼との関係性はグッと心地よくなっていきますよ。
