安心して付き合える！浮気しない“一途な男性”に共通する３つの特徴
恋愛において「浮気しない人がいい」と思うのは当然のこと。でも、実際に見極めるのは難しいものです。そこで今回は、浮気とは無縁な“一途な男性”に共通する特徴を紹介します。
小さな約束すら軽んじない
「また今度行こうね」「連絡するよ」など、日常のちょっとした約束をきちんと守る男性は信頼度が高いと言えます。大きな決断だけでなく、小さな積み重ねを大切にできる人は、恋愛でも相手を裏切りにくい傾向があるんです。
自己肯定感が高く、メンタルが安定している
浮気する男性の多くは「自分をもっと認めてほしい」という承認欲求を抱えています。逆に、自己肯定感が高く、無理に他人からの評価を求めないメンタルの安定した男性は、そもそも浮気に魅力を感じません。
きちんと感謝を伝えられる
「ありがとう」「助かったよ」など感謝の言葉を自然に言える男性は、関係を長く大切にできる人。あなたの存在を“当たり前”にしないので、不満から浮気に走るリスクも低いと言えます。
一途な男性は日常の小さな行動に、その誠実さが必ず表れているもの。恋愛で不安になりやすい傾向があるなら。ぜひ出会いや交際の参考にしてみてくださいね。
