超特急リョウガ、母親から「顔がひどいな」と送られてきたSNS投稿とは
【モデルプレス＝2025/10/04】超特急のリョウガ（船津稜雅）、ユーキ（村田祐基）、タカシ（松尾太陽）が10月3日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。リョウガが、家族からのメッセージを明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
この日、リスナーから「家族とのほっこりしたメッセージ」を尋ねられたメンバーたち。リョウガは、「最近北海道にちょっと行ったりしてて」と口を開いた。9月24日の北海道テレビ放送・朝の情報番組『イチモニ！』（月曜〜金曜朝6時〜 土曜6時30分及び9時30分〜）にゲスト出演したというリョウガだが、この際「Xのほうにね、出たんですよ。変顔してね」と、『イチモニ！』の公式X（旧Twitter）では、あえて変顔をしたと説明。すると、母親からは「一言…『顔がひどいな』って」とメッセージが届いたと告白した。
実は以前、同じく母親から「リョウガの曲はどれなの？」と尋ねられたことがあり、そこで「So Crazy」と曲名を答えたところ、母親から「お前がな！」と返答されてしまったことがあったとリョウガ。この話を以前聞いていたタカシは「俺そのエピソードとかいまだに思い出す。なんか知らんけど寝る前にいつも、寝る前にいつも出てくる！」と、この日はリョウガの母親の新たなエピソードも知ることができたことに、満足そうな笑い声。リョウガも「この人ほんと、酷いよ〜！マジで！」と楽しそうに口にしていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
◆超特急リョウガ、母親からのメッセージとは
◆超特急タカシ、リョウガ母の新エピソードに喜び
