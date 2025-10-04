辻ちゃん長女・希空（のあ）、ショーパンから美脚チラリ セットアップ姿に「さすがの着こなし」「似合いすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/04】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が10月2日、自身のInstagramを更新。セットアップ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん長女、美脚際立つショーパン姿
希空は「mixmiiのセットアップかわい」とつづり、ファー付きのフードがあしらわれたグレーのセットアップを着用した写真を公開。ショートパンツからすらりとした美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「さすがの着こなし」「似合いすぎ」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「無敵の可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆希空、セットアップ姿で美脚を披露
◆希空の投稿に反響
