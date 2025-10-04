ラッピングでやるぞ！「あの頃のJRハイウェイバス」

ジェイアール東海バスは2025年10月3日、新たなラッピングバス「レトロバス」の運行を10日（金）から開始すると発表しました。

【よくぞここまで…！】これが「当時のJRバス」とラッピングの「レトロバス」です（写真）

1980年代後半頃、国鉄バスからJRバスへの“移行期”に走っていた高速バスのデザインを現在の車両で再現したものだといいます。

モデルとなったのは、国鉄バスで最上級のスペックを誇った当時の高速路線専用車です。そのカラーリングや、丸目4灯の前照灯、傾斜した側窓などの特徴をラッピングで表現しています。

この車両は高速バスとして運行。初便は10日（金）の名古屋駅7時30分発の超特急「スーパーライナー54号」東京駅行きとなります。その後の運行予定は公表しません。「乗れたらラッキー」「見れたらラッキー」な楽しさを提供したいといいます。

レトロバスの運用は2026年7月31日までの予定。イベントやツアーなどでも活用していくとしています。