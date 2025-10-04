闘病で味わってきた様々な痛みに、当事者研究の視点で向き合ってきた頭木弘樹さんの話題の新刊『痛いところから見えるもの』。痛みのどん底で文学は本当に役に立つのか？ 自身の治療で壮絶な痛みを経験した川上未映子さんと、とことん語った。

（※本稿は、「文學界」2025年10月号から一部抜粋したものです）

頭木弘樹さん（左）と川上未映子さん（右） 撮影・杉山拓也（文藝春秋）

「病気で得た感動は偽物です」

川上 2023年の9月に、朝日新聞のデジタル版で頭木さんのインタビューを拝読しました。当時は母が、がんの治療をしていて、私もこの時期に手術を受けていたんです。まさに「痛い人」「痛い人のそばにいる人」の当事者でした。

病気にもし目標があるとすれば、それは「治す」とか「痛みをとる」ことになると思います。でも、それはいずれできなくなるものでもあるし、現にできない状態にある人もいらっしゃいます。頭ではわかっていたんですが、実際に当事者になって初めて考えることがたくさんありました。

「なんとかなる」という言葉は、あるレベルでは事実かもしれないけれど、でも常に生き残っている人たちから発せられる実感ですよね。人は必ず、なんとかならなくなるものです。

頭木さんは記事の中で、病気になったけれど立ち直ったという物語が必要とされていること、それが感動を呼びやすいことを指摘しておられます。そしてインタビュアーが「そこで得た感動は本物なのでしょうか」と尋ねると、「偽物です」とはっきりおっしゃった。非常に痺れる言葉でした。

明けない夜はない、病の「向こう」があると私たちはつい考えてしまいますが、同時に、頭木さんの指摘する視点を持たなくてはならないと強く思いました。倒れたままでい続ける人、そうするしかない人がいるということを忘れてはならないと思います。

頭木 綺麗な話に持っていこうとする「圧」が世の中にはありますが、綺麗な話というのは、救われるようで、救われないんですよね。

川上 ハッピーエンドにすがるしかない、という気持ちもわかりますが、希望にすがれないほどに現実が厳しい場合もある。ハッピーエンドの物語を受けとるにも、少し余裕がないと無理な気がする。

頭木さんはこのたび刊行される『痛いところから見えるもの』で「立ち直ることができずに、ずっと絶望状態が続くことがある。しかし、倒れたままでも生きていかなければならない。そういうときに読むことをすすめているのだ」と書かれています。頭木さんが引用している作品たちも、ある意味では希望のベクトルを向いているといえるものもあります。でも、その道筋が違うのでしょうね。病から学んだとか、背中を押された、気づきを得たとかではないところを通じて希望に向かっていく。

ただ私は疑わしくも思っているんです。母が辛かったとき、私が病気だったとき、物語全般に接することができず。役に立つか立たないかでいえば、まったくでした。

頭木 綺麗な物語を必要としているのは、当事者ではなく、まだ悲惨なことになる前の人たちでしょうね。いつか自分にも何か起きるかもしれないという不安はあるので、起きても大丈夫という物語があると安心できる。だから、当事者に対して、そういう物語を紡ぐように求める。蚕に綺麗な糸を吐けと言うように。

倒れたままのこともあるというのは、そういう人たちにとっては不愉快です。肩を貸してやると言っても、なお立ちあがらなければ、非難さえします。健常者にとっては、倒れたままじゃ生きていても意味がないんです。でも、すでに倒れたままの者にとっては、それでもサバイバルしていくしかありません。

私は倒れたままで生きる上で、文学がとても救いになりました。だから、文学、文学者にはとても感謝しています。それだけに、辛かったとき、病気だったとき、文学がいっさい役に立たなかったと、まさに文学の書き手である川上さんがおっしゃるのは、とても興味深いです。もう少しくわしくお聞かせいただけますか。

生きている人が書くフィクションは読む気になれなかった

川上 私自身の手術も――これはまた別の機会に詳しく話せたらと思うのですが、わりとシリアスな状況に迫られたものだったんですが、手術前にとった行動は、物の整理でした。いつか読むだろうと思っていた本も、あと何度かは読むかなと思った本も、もう私には必要ないと思い、たくさん処分しました。それでも手元に残した本はありますし、頭木さんのインタビューの「偽物です」という言葉には揺さぶられましたし、確かに痛い時、辛い時に言葉は必要だったのかもしれない。でも、それは同じ辛さから出てきている言葉で、治らない側にいた私たちを肯定してくれる言葉だったからだと思います。

元気な人、もっと言えば生きている人が書いている、とくに人が亡くなるフィクションは読む気持ちになれなかった。カフカと色川武大、あるいはすでに母を亡くしている人のエッセイやインタビューしか、読む気力がありませんでした。これまで散々、自分は人の生き死にについて好き勝手に書いておいて、いざとなったらこんなことを思うんだなと自分にうんざりしました。そういえば頭木さんがこの本で引用されている作家も、死んでいる方が多いですね。

頭木 それは私も全く同じことを思いました。さらに言えば、作家が死んでから書いた作品というものがあれば、それが読みたいなと。

川上 どんな作品も不十分なわけですね。生きている時に書いているから。

頭木 生きている人って、みんな超ラッキーなんですよね。『劇場版TRICK 霊能力者バトルロイヤル』という映画の中に、色々な超能力者が自分の能力を自慢するシーンがあります。そこである人が「自分は今までの人生で一度も死んだことがない」って言うんですね。ギャグなんだけど、私は本当に痺れてしまった。

考えてみればすごいことですが、世の中にはそういう人しか存在しない。だから、自分だけは大丈夫というような、安易な希望を語る作品も多いんだと思います。（中略）

戦地よりも貧乏のほうが苦しい？ 経験しないとわからないこと

頭木 病院ではよく「どちらの病気のほうが大変か」という不幸比べが始まってしまうんですが、これは勝っても負けても落ち込むんです。不幸比べは不毛だと実感しました。究極、世界でいちばん不幸な人しか嘆く資格がないことになりますし、そのひとりになりたくはないですよね。ですから、他人と自分の不幸の比較はできないと思うようになりました。ご飯が食べられない悲しみと、ケーキが食べられない悲しみは、一人の人がその両方を体験したとしたら、天と地の差がありますが、AさんとBさんがそれぞれに苦しんでいるとしたら、それは比較できないと。

川上 人間はみんな一つの体を生きてきて、代わりに死んでくれる人も、痛みを引き受けてくれる人もいない。自分や他人の痛みを味わうことのできる人は、原理的に存在しないので、比較することができないということは、よくわかっているんです。でも「最近、ハワイに行けてなくて辛い」と「ベッドから起きあがることができなくて辛い」は、やっぱり違うような気がする。一人の人が両方を体験してからじゃないと、この違いに説得力を持たせることはできないのでしょうか。

頭木 確かに、体験しないとわからないことというのはありますよね。

私が衝撃を受けたのは、水木しげるさんの自伝でした。水木さんは戦時中、南方の第一線に送られて、ラバウルで非常に大変な経験をされています。仲間がワニに食べられたり、部隊が全滅したり、病気や飢えで死にそうになったり。なんとか奇跡的に生還できて、「生きてるというただそれだけのことがムチャクチャにうれしかった」そうです。それなのに、同じ戦場から戻った戦友たちの中には、生活苦で自殺する人がけっこういたそうなんです。

これにびっくりしました。戦後の社会が厳しいとはいえ、戦場に比べれば、貧乏のほうがまだましなのではないかと思ってしまいます。でも、水木さん自身も「長年の貧乏は、あの半死半生の目にあった戦争よりも苦しいほどで」と書いておられます。両方を経験した人の言葉ですから、これは重いですよね。

川上 あれだけ凄絶な経験をした石原吉郎が「詩にとって大切なものは何か」というようなことを訊かれて「リズム」と答えたという話に通じますね。しかし、痛みに限らず、自分の感じていることを言葉にするという発想を持っている人は、日本のパスポート所持率と同じくらいなんじゃないかと感じています。40％くらいだと想像していたんですが、実は17.3％しかいない。

頭木 そんなに少ないんですか。

川上 はい。意外性も含めて、このパーセンテージが絶妙で、色々なことにパラフレーズできるんじゃないかと思っています。私たちは文章を書いたり読んだりする業界にいるし、SNSに短文を載せたりもしているけれど、じつは、ほとんどの人って言葉にしない。文章にする人って、ほとんどいないんです。プライベートで知人と話していてもそう感じます。

頭木 自分の体験を言葉にするのは難しいですよね。言葉にしないか、借り物の言葉で間に合わせるかになってしまいがちですね。

川上 そうなんです。話す必要があるときは、テンプレートな表現や言葉を使って話すから、紋切り型の物語がどんどん再生産される。そういう方は「偽物です」なんて言われると、どうしていいか困ってしまうと思います。テンプレの外にある言葉だから。（中略）

痛い人と痛くない人の「間」にいるために

川上 痛みの不思議な点は、自分でいくら痛い思いをして、それを思い出すことはできても、もう感じることはできないことだと思います。私は胸腔にドレーンを入れたことがあるんですが、弩級の激痛でした。これは心臓に突き刺さっているに違いないと思ってナースコールを呼んで心電図をとってもらっても「異常ないです」と言うんです。心臓をものすごいノミか何かで、がつがつに削られているような痛みでした。

出産では、腹を何層にもわたって切ったのですが、あのときも視界が白くなって、音が鳴って感じられるくらいに痛かった。それでも、これらの痛みを覚えてはいるけれど、おなじように感じることはありません。

頭木 痛みを忘れてしまうのは不思議ですよね。忘れないと生きていけないからかもしれません。でも、トラウマのように残ってしまう「痛みの記憶」もあると思います。

あと、同じドレーンでも、腹部だとそこまで痛くないので、腹部のドレーンしか知らない人がお見舞いに行ったら、「ドレーンなんて大したことないでしょ」と言ってしまうかもしれませんよね。「自分の経験からはわからないことがある」ということは、わかっておきたいですね。

川上 一人の人間がどういう姿勢を取れば、痛い人と痛くない人の「間」にいられるのか。それはその人のスタンスの問題ではなくて、痛い人との関係の中に現れてくるものだと思うんです。痛い人にどう接するかと言うときに、自分の「真ん中」の状態が現れる。

私の知人で、良性ですが、脳に腫瘍ができる持病の人がいるんです。彼は数年に一度、頭蓋骨を開けて腫瘍を取るというハードな状況にいます。たとえば、私は彼に、最近偏頭痛が辛くて、とは言えない。痛み比べが悪手だ、何の解決にもならないということはわかっているのですが、礼儀とか配慮とか恥でもなくて、ただ「言えない」という気持ちが確かにあるんです。

頭木 そういう自然な気持ちは大切だと思います。ただ、骨折した人に、ねんざの痛みを語ってもいいのではないかとも思います。過敏性大腸炎の方が自分の辛さを語ってから、私に「あっ、すいません」と謝られることがあります。潰瘍性大腸炎のほうが大変なのに、ということなんですが、それはぜんぜん気にしなくていいのにと思います。上下関係を言い出すと、小さい苦痛は嘆けないことになってしまいますから。

（川上 未映子,頭木 弘樹／文學界）