テンプレの言葉では語れないような状況に追い込まれたとき、なぜ一見、難解とされる文学こそが救いになるのだろうか。痛みと文学が交わる地平で、川上未映子さんと頭木弘樹さんが深く語り合う。

頭木弘樹さん（左）と川上未映子さん（右） 撮影・杉山拓也（文藝春秋）

同じ病室のおじさんに『カラマーゾフの兄弟』を貸したら…

頭木 私はもともと本を読まない人間でしたから、読まない人の気持ちがよくわかります。基本的に活字が好きではなくて、読むのが面倒です。今でも、三行くらいでもう力つきてやめてしまうことがあります。

でも、そういう「パスポートを持っていない人」にこそ、文学を読んでほしいんです。自分の体験や感情を表現するのに、手持ちにテンプレしかないと、辛くてどうしようもなくなってしまうことがあります。私自身がそうでした。

川上 でも、頭木さんはもともと17％の人なんじゃないかと思います。だからこそ、テンプレしかなかったら、辛いと思えたんじゃないでしょうか。入院しても、テンプレじゃないものを必要とする人はそんなに多くないんじゃないでしょうか。

頭木 私は83％のほうですよ。軽い病気の人はもちろんテンプレで大丈夫ですけど、長期入院の人はそうもいかないんです。最初は確かに、それまで通りの生活を送ろうとするものです。テレビを見て、新聞を読んで。でも、だんだん辛くなってくるんです。自分と社会とのつながりが薄くなっていくことに、かえって気づかされるからです。どんどん追い詰められて、でもどうしていいかわからない。ベッドの上で、苦悩と自分のふたりきり状態ですよ。

こんなこともありました。私がドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を読んでいたら、向かいのおじさんが「おまえ、難病で大変なのに、よくそんなものが読めるな」って声をかけてきたんです。そのおじさんは、まさにテレビも新聞も苦しくなっているときでした。「いや、病気で大変だからこそ、ハマるんですよ」って答えたら、意外そうで、「じゃあ、ちょっと貸してみろよ」と。

川上 本当ですか。

頭木 本当なんですよ。私はもう中巻まで進んでいたから、上巻を貸しました。すぐ返してくるかなと思っていたら、そのおじさんもハマったんですよ。

川上 そのおじさんも、もともと、17％の魂を持っていたんじゃないですか。

頭木 いやあ、あのおじさんは絶対に違うと思いますよ。「ビジネス書しか読まない。それも、二ページに一つはイラストがなきゃダメだ」って言ってましたから。

極限下で文学のサードアイが開く!?

川上 本当の極限に置かれたら、もれなく文学のサードアイが開くようなことが起こりえるんでしょうか。

頭木 現実に起こったんですよ、そういうことが。そのおじさんがハマったんで、驚いたのは六人部屋のほかの四人です。あのおじさんでさえハマるんなら、読んでみたいということになって、私は『罪と罰』とかドストエフスキーの他の本も持って来ていたので、みんなに貸しました。そうしたら、全員がハマったんですよ。看護師さんが入ってきて、全員がドストエフスキーを読んでいるんで、「この部屋は何！」と驚いていました。

川上 すごい文学空間ですね。頭木さんは、人が極限状態に置かれたら、必ず文学を必要とすると考えておられるんですね。

頭木 それは確信がありますね。なにしろ、目の当たりにしましたから。その後、ほかの部屋からもドストエフスキーを借りに来るようになって、あとから「あのとき読めてほんとうによかった」という手紙をもらったりもしました。

私が「文学紹介者」という変な肩書を使っているのは、この体験からなんです。追い詰められても、「じゃあ、ドストエフスキーを読もう」とは思わないですよね。でも、ドストエフスキーを読めば、すごく救われるわけです。つまり、誰か紹介する人が必要なんです。そういう人になろうと思ったんです。

エンデの言葉――“ユーモアとはその状況に向き合う姿勢”

川上 ドストエフスキーが流行ったというのがまた……。例えばここで流行った本が『置かれた場所で咲きなさい』とかなら、ありうるかもしれないなあと思えるだろうけれど。

頭木 私自身、まだ健康だったときに、ドストエフスキーを読もうとしたことがありましたが、『カラマーゾフの兄弟』の冒頭の「作者の言葉」でもう挫折しました。「こんなおよそ興味のない、要領を得ぬ説明」とドストエフスキー自身が書いているんですが、「わかってるんなら、書くなよ！」と思いましたね。ところが病気になってから読むと、あのくどくどした文章がものすごくいいんですよ。これは、自分もそうだからなんです。病気について、お金について、将来について、考えてもどうしようもないことについて、牛の反芻みたいにくどくど考えてしまうんで。

川上 ミヒャエル・エンデが『エンデのラスト・トーク』で、次のように言っていました。「ユーモアとはおふざけではないし、おふざけや陽気さの一種でもない、ユーモアとはひとつの世界観なのだ」。人は必ず失敗をするし、挫折する。致命的な困難に必ず直面する。病はもちろん、死に別れもそのような困難ですね。

そしてエンデは、ユーモアとはその状況に向き合う姿勢のことだと言うんです。ユーモアというのが、どちらに転ぶかわからない状態にいるときに、どうあれるかという姿勢のことであるとすれば、何らかのユーモアにふれたり学んだりするために、もしかしたら文学が必要なのかもとも思うのですが。

悩みの交響楽に自分も参加できる

川上 他のみなさんはドストエフスキーのどこが良いとおっしゃっていたんですか。

頭木 ドストエフスキーの小説の登場人物って、みんな悩んでいますよね。Aが出てきて悩み、Bが出てきて悩み、Cが出てきて悩み……。悩みの交響楽みたいなものじゃないですか。そこに自分も参加できるんですよね。だから、「悩んでいるときには、いいねえ」とみんな言ってましたね。

川上 悩みと悩みがぶつかる、悩みのダイナミズムの中に自分も入っていける。一人じゃないという体感が大事ということでしょうか。

頭木 悩みの内容はちがっても、自分と同じように苦悩した人が、それをすでに言葉にしてくれているということは大きいですよね。悩んでいるときって、言葉にできることだけでなく、言葉にできない思いもすごくありますよね。何が辛いのかさえ、よくわからない。そのことに押しつぶされそうになりますから。

（川上 未映子,頭木 弘樹／文學界）