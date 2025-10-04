3連勝で首位通過の日本、決勝トーナメントへ盤石の態勢…戦力温存にも成功

U-20韓国代表は、チリで開催されているU-20ワールドカップ（W杯）でグループステージ突破に望みをつないだ。

現地時間10月3日に行われたグループB最終節でパナマに2-1で勝利。他グループの結果次第ながら、決勝トーナメント進出の可能性が浮上している。日本の勝利が韓国をアシストする形となり、韓国紙「スポーツ朝鮮」は「幸運が訪れた」と伝えている。

韓国はパナマ戦で2-1の勝利を収め、今大会初白星を挙げた。グループBではウクライナに1-2で敗れ、パラグアイと0-0で引き分けており、通算成績を1勝1分1敗の勝ち点4でフィニッシュ。ウクライナ（勝ち点6）、パラグアイ（勝ち点4）に次ぐ3位でグループステージを終えた。

今大会は24チームが出場し、各組上位2チームと、3位チームのうち成績上位の4チームがベスト16に進出する。韓国は自動での勝ち上がりは逃したものの、3位チームのなかで上位に入る可能性を残した。同メディアは「韓国は自動昇格を逃したものの、パナマ戦の勝利でグループ3位チームのなかでまずトップに立った」と状況を説明している。

他会場の結果を待つ韓国にとって、朗報はすぐに舞い込んだ。A組では、すでに勝ち点3を得ていたニュージーランドが日本に0-3で完敗。同メディアは「日本、ありがとう。パナマ撃破に幸運も味方した韓国」と見出しを付けて報じた。さらにエジプトが開催国チリを2-1で下したため、A組の3位は勝ち点3のチリとなった。これにより、勝ち点4を持つ韓国は、少なくともA組3位のチリを上回ることが確定した。

韓国に“追い風”を吹かせた日本は、盤石の戦いぶりを見せた。前半22分にMF小倉幸成のゴールで先制すると、後半19分にオウンゴールで加点。すでに2連勝で16強入りを決めていたなか、後半37分にはFW石井久継がダメ押しゴールを奪い、3-0で快勝した。日本は「ラウンド16に備えてメンバーを入れ替え、3戦全勝、7得点無失点という完璧な成績でグループ首位を確保した」と報じられている。

韓国の16強進出は、現地時間10月4日と5日に行われる他グループの結果によって最終的に決まる見込みだ。E組3位の南アフリカ（勝ち点3）やF組3位のナイジェリア（勝ち点3）の結果次第となるが、パナマ戦での貴重な勝利と日本の援護射撃により、「奇跡の16強」への道が開けつつある。（FOOTBALL ZONE編集部）