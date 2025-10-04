歌手のBoA（38）が、長兄であるクォン・スンフォン氏のニュース番組出演に言及した。



【写真】ピアニストの胸板じゃないかも…本格的サイクリスト姿のクォン・スンフォン氏

BoAは9月22日、自身のSNSで「本当に行ったんだね、この人は」というコメントとともに、兄でピアニストのクォン・スンフォン氏がニュースに出演したシーンのキャプチャー画像を投稿した。



スンフォン氏は、釜山で開催された自転車ツアー「2025 セブンブリッジツアー」に参加。あるニュース番組のインタビューで、「広安（クァンアン）大橋など、眺めのいいコースを走ると聞いて参加した。とても楽しかった。ソウルから来たかいがあった」と感想を伝えていた。



またBoAは、テロップに書かれた名前が“スンフォン”ではなく“スンホン”と誤って表記されていたことについて触れ「兄の名前はクォン・スン“フォン”です」と訂正。



この投稿に、ファンは「お兄さん自慢がかわいい」「BoAのお兄さんはすごいね」「お兄さんに対して『この人』って言うのが面白い」「リアルな兄妹の姿」など、さまざまな反応を見せた。



BoAは3兄妹の末っ子で、スンフォン氏はソウル大学ピアノ学科出身で、現在はピアニストとして活動。2番目の兄であるクォン・スンウクさんは、多くのK-POPアーティストのミュージックビデオを演出した監督だったが、腹膜がんを患い2021年に39歳の若さでこの世を去った。



（よろず～ニュース特約・moca）