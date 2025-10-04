〈「7つ年上の恋人が働いてくれなくて、17歳で2人分稼いでた」“元・家出少女”のグラビアアイドル（21）が明かす、“極貧同棲生活”の収入源とは〉から続く

今年8月に老舗芸能事務所「サンミュージックプロダクション」への移籍を発表した郄峰じゅり（21）。グラビアアイドルとして活動する彼女はレズビアンであることを公表している。

【美画像】“同性が好き”と公表して活動しているグラドル・郄峰じゅりさん（21）の全身グラビアを全部見る

そんな彼女に上京の理由から、大阪時代から同棲していた恋人との別れ、やっと見つけた今後の夢について聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



郄峰じゅりさん ©佐藤亘／文藝春秋

◆◆◆

内見せずに東京へ引っ越し「水道も電気も通ってなかった」

――大阪の撮影会に出ていた郄峰さんですが、18歳のころから徐々に東京のフレッシュ撮影会にも出るようになります。

郄峰じゅりさん（以下、郄峰） その頃はまだフリーで、大阪から夜行バスで東京に通ってました。ただ、交通費は出ていなかったので、撮影会1日目の給料は交通費に消えて、2日目まで働いてやっとお給料になる感じでした。でも東京のファンの方に会える場所がそこしかなくて、大変ですが続けてました。

今もなんですけど、私はファンと会って元気をもらって、よし頑張るぞとなるタイプなんです。おしゃべりも得意じゃないんですけど、お客さんとならずっと話せるんです。だから撮影会は本当に大好きだったんです。

――その後に上京しますね。

郄峰 撮影会のために大阪から東京に通うのに交通費を払う状況が数ヶ月続いたので、だったら東京に引っ越しちゃおうかなと思って。すっごく軽い気持ちで引っ越しました。お家も内見せずに借りちゃって、引っ越したら水道も電気も通ってなかったです（苦笑）。

――大阪で同棲していた彼女も一緒ですか？

郄峰 話を何にもせずに「行こうかな」ってついてきちゃいました。ただ東京に来てからもずっと働いてくれなくて。私が生活費を稼いで養う代わりに家事を全部やってもらってたんですけど。

「グラビアって男性にしか届かないものだと思っていた」

――上京してからはフレッシュ撮影会、さらに2023年には「ヤングマガジン」にグラビアが掲載されます。翌年には「ミスマガジン2024ベスト16ワイルドカード」にも出場。その際にレズビアンの方から勇気をもらえたと言われたそうですね。

郄峰 ミスマガのワイルドカードはポイント制で競うものだったんですが、女の子から「ずっとあなたのことを応援していたんですけど、イベントに行くのも女の子だから恥ずかしくて。やっとネットで応援することができてすごくうれしいです」とメッセージが届いたんです。グラビアって男性にしか届かないものだと勝手に思っていた部分があったのですごく嬉しかったです。

そうしてメッセージを送ってくれた女の子の中に、私と同じで女性を好きな子がいて「じゅりちゃんが女の子が好きって言ってくれていて、私もこれでいいんだって思えるのがすごい嬉しかった」と言ってくださって。今の活動をしていてよかったなって思いました。

――郄峰さんご自身は周囲に女性が好きであると明かしていますし、お話を聞いているとあまり悩まれていないようですが、他の方の悩みなどは聞きますか。

郄峰 自分はあまり悩んだことがない分、悩んでいる方の気持ちに寄り添えない時もあるなって思うんですけど、マイノリティとして悩んでいる方の方が多いと思います。例えば同じレズビアンの子が私を見て「こんなに何も考えずに生きててもいいんだ」って思ってもらえたら嬉しいなって思います。

「このままだと私が楽しいと思える世界に行けない」

――8月にはサンミュージックへの移籍を発表し、名前も「やしろじゅり。」から「郄峰じゅり」へと改名しました。移籍はどういう経緯だったんでしょうか。

郄峰 10代で撮影会をしている時に業務提携を結んだ事務所はあったんですけど、その事務所がいろいろとゴタゴタしてしまって、宙ぶらりんな状況になっていたんです。

そこで「アライブエンタテインメント」という事務所の社長さんにお会いした際に、芸能の仕事をしたいという気持ちが強くなっていた時期なので「このままだと私が楽しいと思える世界に行けない気がするんです」と相談したら、「じゃあうちに来る？」と言われて、昨年の11月に所属しました。

アライブに入ってからはお芝居のレッスンに定期的に通わせていただくようになって、ドラマのエキストラをさせていただいたことがあったんです。

初めて本物の役者さんの演技を間近で見る機会があって、それがすごい自分には素敵に思えて。初めて本気で演技をやってみたいと思うようになって。アライブの社長さんに相談したところ、だったらサンミュージックさんの方がいいんじゃないかと、紹介していただきました。

仕事の紹介をしても続かず…働かない恋人との別れ

――これまで生活のための活動だったと語っていましたが、やっとやりたいことが見つかったわけですね。

郄峰 はい。ただ、今後はお芝居をやりたいとなると、演技のレッスン費であったり、ほかにもいろいろなことに挑戦したいからお金がかかるんです。それで同棲していた彼女に「働いて」って言ったんです。

私が仕事も探して、紹介したところで働いてもらったのが去年の9月。ただ「やっぱり仕事先に行きたくない」と言い出して。それで別れようと思ったんです。

――もう愛情はなかったんですね。

郄峰 そうですね。女の子同士って恋人から家族になるまでが早いんですよ。同性の分、裸を見られても何とも思わないですし。そうしたところから、どんどんと家族になっていっちゃう。その後は好きが少しずつ減っていって、嫌な部分が見えてきちゃうんですよ。

それでも若い時は「こういう形でも幸せならいいのかな」って思ってたんですけれど、東京に引っ越してきて、自分のやりたいことがはっきりした時に「私の人生にこの人は必要ない」って気づいちゃって。それで別れたんですけど、その後もずるずると一緒にいて出て行かないんです。

これはほっといたら、いつまで経っても出て行かないなって思ったので、きちんと話す日を作って「私はこういう人生を頑張っていきたいから、あなたもちゃんと新しい人生を見つけてほしい」と伝えて、ことしの6月に出て行ってもらいました。

――私生活でも心機一転なわけですね。演技に力を入れるということですが、グラビアは続けていくんですか。

郄峰 続けます。グラビアも今まで言われるがままやってきたみたいな部分があったので、これからは今までの経験をいかして、新しい私をみんなに届けられるように頑張りたいと考えています。

――今後に向けての抱負はありますか？

郄峰 私は人よりもうまくできないことが多かったり、ちょっと恵まれないことが起きたりももちろんあったんですけど、でもそのたびにいろんな方に支えてもらって、ここまで来られています。

嫌なこともいっぱいあったけれど、それがあってこそ今の私ができてると思うので。今までの人生をあまり否定しすぎず、頑張りたいなって思ってます。

（徳重 龍徳）