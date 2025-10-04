10月3日、脅迫などの疑いで百田尚樹代表（69）に対する告訴状を2日付で東京地検に提出したと記者会見で発表した河村たかし衆院議員（76）。日本保守党の共同代表は、百田氏となぜ袂を分かつことになったのか。その原因となった「ペットボトル事件」をスクープした「週刊文春」の記事を再公開する。（初出：「週刊文春電子版」2025年6月19日配信。年齢、肩書は当時のまま）

昨秋の衆議院選挙では、小選挙区で1議席、比例代表で2議席の合わせて3議席を獲得。比例代表で2％以上の得票率を得たことで、政党交付金を受け取ることのできる国政政党に成長した日本保守党。

目前に迫った都議選、さらに控える参院選での躍進を目指す同党で、トップ同士の大ゲンカがあったことが「週刊文春」の取材でわかった。



日本保守党関係者の話。

「4月22日の定例記者会見のあと、創設者で代表の百田尚樹氏と共同代表の河村たかし氏の間でひと悶着あったのです。記者の質疑応答で不規則発言を繰り返す河村氏への怒りをためていた百田氏が、会見後に島田洋一氏の議員会館部屋で今にも殴りかからんばかりの勢いで河村氏に食ってかかったのです」

