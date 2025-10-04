9月6日から8日、2泊3日の日程で新潟県を初訪問された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま（23）。行く先々で多くの人が出迎えて、新潟県は大フィーバーの熱気に包まれた。当時の様子を振り返る。

【写真】愛子さまは珍しくロングヘアをフェミニンに…全身ホワイトのスーツにパールとゴールドのアクセサリーをお召しに



9月7日、「防災推進国民大会」の会場で、関係者と言葉を交わされる愛子さま［代表撮影］ ©時事通信社

純白のスーツをお召しになった愛子さま

最終日の9月8日、純白のスーツをお召しになった愛子さまは、パッと明るく輝いていた。アクセサリーはパールとゴールドのブローチが2つ。ミニマムな配色と、ニーカラーのジャケットというシンプルなデザインに合わせて、愛子さまは髪型をフェミニンなハーフアップに整えられていた。毛先をカールして動きを出した、若々しいおしゃれなスタイルで、公務の時はたいていお髪をポニーテールにまとめられている印象があったので、新鮮だった。

真っ白なお召し物にパールとゴールドのアクセサリーを合わせられた愛子さまのコーディネートは、雪のイメージだけでなく、稲穂が少しずつ黄金色に色づきはじめる、この地域ならではの季節の風景を意識されたのではないかと思った。

警察関係者は大パニック…「予想以上に人が集まった」

9月7日に「防災推進国民大会2025」に参加された愛子さまは、翌8日には2004年の中越地震の被災地である小千谷市に足を運ばれた。小千谷市は新潟県のほぼ中心に位置し、冬には2メートルを超える積雪が普通の豪雪地帯だ。中越地震の際は、震源地にも近く、家屋が倒壊したり傾いたりと多くの被害が出た。信濃川が市を東西に分断し、豊かな水量に恵まれた稲作地帯だ。愛子さまは新潟市内の宿泊ホテルから1時間ほどの「小千谷市総合産業会館サンプラザ」と隣接する「錦鯉の里」を視察された。

インターチェンジから続く約1kmの小千谷市の目抜き通りの沿道は、見たこともないような大勢の人であふれかえり、「愛子さま〜」と呼びかける声が多数聞かれた。「予想以上に人が集まった」（県警関係者）というほどの大パニック。警察官は汗をかきながら走り回っていた。

「錦鯉の里」から車に乗り込む際には、集まった100人ほどの地元の園児たちとサプライズでご交流。予定からは30分以上遅れ、次の訪問先である旧山古志村（長岡市）に向かわれた。「両陛下は、何事も丁寧になさいます」（宮内庁関係者）という“令和流”を踏襲されていた。

中越地震で全村避難となった旧山古志村に到着された愛子さまは、ご休憩の後、「やまこし復興交流館おらたる」を訪れて、被災当時の状況や地域再生の様子などをご覧になって、みずからの被災体験を語り継いでいるボランティアスタッフと懇談された。

愛子さまの地方ご訪問を取材すると、国民の誰もが愛子さまを知っていることを深く実感する。沖縄県ご訪問でも地元の人々が「愛子さまが来るんだってねえ」と沿道に多く集まり、愛子さまの姿が見えると歓声があがっていた。

愛子さまはライトブルーのパンツスーツで颯爽と…

ご出発の9月6日、新潟駅に向かう東京駅の新幹線ホームに、愛子さまはライトブルーのパンツスーツにホワイトのインナーを合わせた颯爽としたスタイルでお出ましになった。新幹線に乗り込んでも、ホームに居合わせた人に対して笑顔でずっと手を振られていたという。

そしてこの日の夜は、秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さま（19）の成年式を祝う「ご内宴」が帝国ホテルで行われていた。愛子さまは公務先へと出発するために欠席されたが、東京駅での朗らかで、堂々としたお振舞いからは、ご自身の務めを果たし、それぞれが皇室を支えていくというお気持ちでいらっしゃるのではないかと拝察している。

愛子さまは10月5日から滋賀県を訪問され、国民スポーツ大会競技を観戦される予定だったが、新型コロナウイルスに感染されたことがわかり、取りやめとなった。5日までお住まいの御所の自室で療養されるという。お元気な愛子さまのお姿を拝見できればと願うばかりだ。

（佐藤 あさ子）