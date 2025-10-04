新しい連続テレビ小説「ばけばけ」の第一週が終了。放送５日目で早くも子役から高石あかりにチェンジとなった。２日の放送で、高石演じるヒロイン・トキとヘブン（トミー・バストウ）が出会うまで「５６１２日」のカウントダウンが表示されたが、１日で「４０１５日」が経過したこととなる。

「ばけばけ」はスタートの９月２９日に「明治８年」のテロップがあり、トキのモデル・セツが１８６８年生まれであることから、この時点でセツは７歳。小学校に通っている。

だが没落武士の父・司之介（岡部たかし）がウサギ事業に手を出し、大失敗。大借金を抱えることになり、小学生のトキも働くことになる。同じ頃、ヘブンは米国ですさんだ生活を送っており、銃で自殺を図ろうとするも、貧しすぎて弾も買えず、結果的に命を落とすことはなかった。

その時に「二人が出会うまで５６１２日」というカウントダウンが表示され、今後、このカウントダウンが小刻みに減っていくのかと思われたが、３日の放送では、トキが子役の福地美晴から高石にバトンタッチ。時代は「明治１９年」で、トキは１８歳になったとナレーションされている。

７歳から一気に１１年が経過したことになり、日付けにすれば４０１５日があっという間に過ぎたことになる。

残りは１５９７日。４年と少しで出会うことになる計算だ。だが、３日の放送ではカウントダウンはなし。ネットでは「あれ？カウントダウンは？」「二人が出会うまでのカウントダウンはないんかーい！」などの声も。次のカウントダウンはいつなのか、注目している視聴者も多そうだ。