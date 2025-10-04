元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが自身のインスタグラムを更新。オフショット画像を公開しました。

【写真を見る】【辻希美・長女】希空「mixmiiのセットアップかわい」TGC完全サポートブランドを着こなしオフショット公開





希空さんは「mixmiiのセットアップかわい」とコメントを添え、カプセルトイの自販機が並ぶ前で撮影した画像を投稿しています。希空さんはフード部分にファーが付いた、グレーのパーカーに、ショートパンツのセットアップを着用。彼女が身につけているのは、ファッションブランド「mixmii」のセットアップとのことです。





mixmiiは、「東京ガールズコレクション（TGC）」の完全サポートのもと誕生した新しいファッションブランド。SNS総フォロワー数500万人超を誇るMINAMIさんがディレクションを担当しています。





希空さんは写真の中で、右手でVサインをしながら頬に手を添えたポーズで、カメラを見つめる視線が印象的なオフショットになっています。

【担当：芸能情報ステーション】