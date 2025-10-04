goetheが、今年2枚目となるニューEP『Town e.p』を10月10日に配信リリースする。

本作のリード曲「Town」は、前作「Q」や「夢から覚めても」でもタッグを組んだプロデューサー knoakと、ミックスエンジニアに小森雅仁を迎え制作された一曲。初収録の「moon」「hibi」など、goetheらしくメロウで耳心地の良い楽曲が揃う作品となっている。

また、10月5日5時より放送のラジオ『WEEKEND PLUS』（FM802）にて、配信リリースに先駆けてリード曲「Town」のオンエアが決定した。

なお、goetheは11月より自身2度目の全国ツアーとなる『goethe 2nd Live Tour』を開催。チケットは現在発売中となっている。

・goethe 樋口太一（Vo/Gt） コメント

僕らは街で暮らし、街で出会い、そして別れる。季節を巡るごとに街は表情を変えて、僕らを時に喜ばせ、時にセンチメンタルな気分にさせる。あなたは今、この街をどんな景色で見ているのだろうか。あの街に思いを馳せながら、この街で暮らしていくことを僕は肯定したい。

（文＝リアルサウンド編集部）