¡ÖÍÞ¤¨¤ÎºÂ¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë³ÍÆÀ¡×¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤â¡ÈÂçËâ¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¡É¤À¡ª¡¡¥É·³ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢ÃÇ¸À¡Ö9²ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¡Ä¡×

¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤â¡ÈÂçËâ¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¡É¤À¡ª
¡¡À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤Ï¡ÈÂçËâ¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¡É¤¬°®¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡ÊWC¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤«¤é¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤à¡£Æ±2Æü¤ÎWC¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÎºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ2Ã¥»°¿¶¤Î´°àú¤Êµß±ç¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î³ô¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡Ö9²ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÍÞ¤¨¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¥µ¥µ¥¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Î¸«»ö¤ÊÅêµå¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£Åö½é¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö±¿Ì¿¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤òÃ©¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤«¤éÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀèÈ¯8ÅÐÈÄ¤Ç34.3²ó¤É¤Þ¤ê¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï4.72¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²óÉü¤Î»þ´ü¤È¡¢µß±ç¿Ø¤ÎÊø²õ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2ÅÐÈÄ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1²óÌµ¼ºÅÀ¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ë¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡É¤òÃ´¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ï160¥¥íÄ¶¤òÏ¢È¯¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤ÏËÉÙ¤Ê¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë¸ÀµÚ¡£º£µ¨10ÅÙ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î15ÅÐÈÄ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬7.50¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Î9·î¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï8.71¤È»¶¡¹¡£¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤Æ¡Ö¿®ÍêÀ¤ÏÃø¤·¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¸«½Ð¤·¤Ç¤â¡ÖÍÞ¤¨¤ÎºÂ¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë³ÍÆÀ¡×¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢9²ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÍÞ¤¨¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¥µ¥µ¥¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤ËÈà¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ìò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ±ÍÍ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
