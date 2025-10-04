「打倒・大谷翔平」の計画は？ “ノーヒッターの悪夢”を見たフィリーズナインが語る「あんな投球を見せるなら倒すのは至難の業」
大谷をいかに抑え、いかに打ち崩すか。フィリーズナインはさまざまなアイデアを練っている(C)Getty Images
現地時間10月4日からナショナル・リーグの地区シリーズが開幕。ワールドシリーズ連覇を目論むドジャースは、強豪フィリーズと対峙する。
レッズとのワイルドカードシリーズを連勝で勝ち抜けたドジャースは投打で相手を圧倒。とりわけ圧倒的だったのは打撃陣で、2戦合計23安打、18得点を記録。自慢の破壊力を存分に発揮した。
そんなドジャースの強みとなる攻撃をいかに封じるか。そして、初戦のマウンドに立つ大谷翔平をいかに打ち崩すか。17年ぶりの世界一を目指しているフィリーズナインは考えを巡らせる。
試合前日の記者会見に登場した正捕手のJT・リアルミュートは「両チームのタレントは互角だ。こっちのクラブハウスには才能豊かな選手が揃っているし、僕らも史上最高のチームだ」と強調。投打にタレントが居並ぶ自軍を称えた上で、「誰もがオオタニの投球フォームは言うまでもなく素晴らしいと話している」と大谷を激賞。「本当に巧みにバランスを取り、相手を翻弄する。速球は力強いし、変化球だって鋭い。もちろん厳しい試合になるだろう」と警戒を強めた。
フィリーズには「対大谷」で苦い思い出がある。今年9月16日に敵地で対戦した際に5回（68球）、無安打、5奪三振と圧倒されたのだ。
ゆえに指揮官も警戒を強める。フィリーズのロブ・トムソン監督は「数週間前の彼の登板は、おそらく今年最高の先発登板だった。間違いなく驚異的だった」と“ノーヒッター”をやられた一戦を回想し、こう続けている。
「あの日のオオタニはパワーとコントロール、まさにすべてが融合していた。本当に素晴らしかったよ。ストライクを量産し、球速も平均して98、99マイルぐらいだったと思う。それに、変化球も全て平均をはるかに上回っていた。だから、もしも、彼があんなピッチングを見せるなら、相手を倒すのは至難の業になる。
ただ、我々の選手たちは非常にモチベーションが高い。だから、心構えについては心配していない。対戦相手が誰であろうと、我々の目標は先発投手をできるだけ早く降板させること。あまり受け身になってはいけない。そうすることで投球数を増やせる」
果たして、多士済々の名門によるマッチアップはいかなる決着を見るのか。その行方に注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]