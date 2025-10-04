巨人ドラ1の157キロ剛腕がフォーム変更！　最強サブマリン誕生も？　来季の秘密兵器になれるか

平内はアンダースローで活路を開けるか(C)産経新聞社

その瞬間、レギュラーシーズン最終戦の東京ドームが大きくどよめきました。

10月1日の巨人・中日戦のひとコマです。巨人は8回から5番手で平内龍太がリリーフ。中日の強打者・細川成也を2球で追い込むと、突然のアンダースローから131キロの外角低めストレートを決め、見逃し三振に抑えました。

【動画】“最強サブマリン”誕生か！平内龍太がアンダースローで細川成也を三振に切って取ったシーン

さらには板山祐太郎にも下手投げから初球132キロのボール球を投げたかと思いきや、オーバースローで153キロのストレートを投じてファウルを奪い、最後は146キロのスプリットで空振り三振に。変幻自在の投球を披露したのです。

最速157キロの剛腕投手が見せたサブマリンの投球。今後、上手投げと下手投げの投球を織り交ぜるかは未定ですが、ピッチャーとして新たな可能性を見いだしたことは間違いありません。

スポーツ紙のデスクは言います。

「平内投手は神戸国際大学附属高からプロ注目の速球派でしたが、亜細亜大での最終学年で才能が開花し、2020年ドラフトの外れ1位で巨人に入団しました。プロ2年目の2022年には53試合に登板し、4勝4敗13ホールドと活躍しましたが、けがもあって今季は1軍で12試合に登板にとどまり、分厚いブルペン陣の中で本領発揮とはいきませんでした。そんな中、アンダースローという“武器”を披露できたことは、来季に向けてアピールポイントになったはずです」