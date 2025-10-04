巨人ドラ1の157キロ剛腕がフォーム変更！ 最強サブマリン誕生も？ 来季の秘密兵器になれるか
平内はアンダースローで活路を開けるか(C)産経新聞社
その瞬間、レギュラーシーズン最終戦の東京ドームが大きくどよめきました。
10月1日の巨人・中日戦のひとコマです。巨人は8回から5番手で平内龍太がリリーフ。中日の強打者・細川成也を2球で追い込むと、突然のアンダースローから131キロの外角低めストレートを決め、見逃し三振に抑えました。
【動画】“最強サブマリン”誕生か！平内龍太がアンダースローで細川成也を三振に切って取ったシーン
さらには板山祐太郎にも下手投げから初球132キロのボール球を投げたかと思いきや、オーバースローで153キロのストレートを投じてファウルを奪い、最後は146キロのスプリットで空振り三振に。変幻自在の投球を披露したのです。
最速157キロの剛腕投手が見せたサブマリンの投球。今後、上手投げと下手投げの投球を織り交ぜるかは未定ですが、ピッチャーとして新たな可能性を見いだしたことは間違いありません。
スポーツ紙のデスクは言います。
「平内投手は神戸国際大学附属高からプロ注目の速球派でしたが、亜細亜大での最終学年で才能が開花し、2020年ドラフトの外れ1位で巨人に入団しました。プロ2年目の2022年には53試合に登板し、4勝4敗13ホールドと活躍しましたが、けがもあって今季は1軍で12試合に登板にとどまり、分厚いブルペン陣の中で本領発揮とはいきませんでした。そんな中、アンダースローという“武器”を披露できたことは、来季に向けてアピールポイントになったはずです」
そして、こう続けるのです。
「ぶっちゃけた話、ドラフト1位の入団選手は下位指名の選手に比べて、チャンスに恵まれる傾向にあります。編成サイドも『なんとかモノになってほしい』との親心があるからです。巨人はこのほど、高橋礼投手が戦力外となったこともあり、アンダースローに転向すればチーム内でオンリーワンの立ち位置を確保できる。完全に転向しなくても、ミックスしていけば、『下手投げで来るかも』との可能性を打者の頭の中にチラつかせるだけでも、優位に立つことができるのはメリットです」
平内は185センチ、99キロの恵まれた体格。もしサブマリンとなれば、130キロ中盤のストレートが投げられるパワー系の下手投げ投手になります。
「もちろん、本格派右腕としてドラフト1位を勝ち取ったプライドもあるでしょう。しかし、プロ野球選手にとって何よりも大事なのは出場機会。“最強サブマリン”ともなれば、来季の巨人にとって、心強い秘密兵器になるのではないでしょうか」
芸は身を助けるとの言葉通り、飛躍を期待したいところです。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］