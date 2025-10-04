「めっちゃいい写真やんか…」岡田准一、“ツッコミどころ満載”の姿に「どうなってるん」「ギャップが凄すぎる」反響
元V6で俳優の岡田准一さんは10月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ツッコミどころ満載」のショットを披露しました。
【写真】岡田准一の「ツッコミどころ満載」の姿
また「AISTON道着」とは、岡田さんがデザインしたこだわりの道着。「どなたでも購入できますので、ご協力ある方は是非です」とも呼び掛けています。
ファンからは、「1枚目はツッコミどころ満載やし、2枚目はかっこよすぎるし、、、」「写真振り幅 1枚目」「めっちゃいい写真やんか…」「道着を販売!？」「どっちの岡田くんも最高です！！！」「どうなってるんｗｗ」「面白いと美しいの高低差っっっ！！」「ギャップが凄すぎるw」と、絶賛の声が寄せられました。
【写真】岡田准一の「ツッコミどころ満載」の姿
「どっちの岡田くんも最高です！！！」岡田さんは「AISTON道着。受注スタートしました」と報告し、自身の写真を2枚投稿。1枚目は階段での撮影ですが、頭を下げて足を上げていて、転がり落ちているように見えます。おそらく岡田さんが得意とする武術を使った動きのよう。2枚目は、テラスのような場所で空を見つめる映画のワンシーンのようなイケメンショットです。
ファンからは、「1枚目はツッコミどころ満載やし、2枚目はかっこよすぎるし、、、」「写真振り幅 1枚目」「めっちゃいい写真やんか…」「道着を販売!？」「どっちの岡田くんも最高です！！！」「どうなってるんｗｗ」「面白いと美しいの高低差っっっ！！」「ギャップが凄すぎるw」と、絶賛の声が寄せられました。