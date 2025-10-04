きょうだいにいて欲しい『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバーランキング！ 1位「妓夫太郎」、では2位は？
現在公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の第6弾キービジュアル＆PVが発表され話題となっています。十二鬼月は敵でありながらも、血縁や絆に深く関わるキャラクターが多く描かれているのも魅力の1つです。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「『鬼滅の刃』十二鬼月メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「きょうだいにいて欲しいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、猗窩座です。幾何学模様の入れ墨に赤髪と、奇抜な見た目の上弦の参（さん）の鬼。弱者を極端に嫌い、強さこそ至高という考えのもと、鍛錬を怠りません。
人間の頃は狛治（はくじ）という名で、父親思い。父親亡き後は、自身を救ってくれた慶蔵（けいぞう）とその娘・恋雪（こゆき）と暮らし、病弱な恋雪を献身的に看病しました。
回答者からは「人間時代は優しい兄そのものだから」（40代男性／福岡県）、「お兄ちゃんとして頼り甲斐がありそう」（20代女性／愛知県）、「作中の過去から身内に対する情の厚さ・強さが伝わっており、兄もしくは弟がいたらと思うようなキャラだから」（30代男性／福井県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、上弦の陸（ろく）・妓夫太郎です。遊郭編に登場し、藪姫という名で美貌の花魁として潜んでいた堕姫（だき）ときょうだい。
不気味な容貌で陰気な雰囲気をまといつつ、おしゃべり好きな一面も。猛毒を帯びた「血鎌」と妹を操る連携攻撃を得意とします。蔑まれ続けた人間時代でしたが、堕姫のことをいつも最優先に考える、妹思いの優しい兄であることは鬼になっても変わりませんでした。
回答コメントでは「いついかなる時も絶対に味方になってくれるから」（30代女性／大阪府）、「妹を全力で守る姿が印象的で、兄弟にいたら頼りがいありそう」（20代男性／京都府）、「不器用でも妹想いで家族愛が強く、兄として頼もしいから」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
