将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月4日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局2日目の対局が行われている。午前のおやつには、藤井竜王が「キャラメルポワール」、佐々木八段が「フルーツ盛り合わせ」と「カシューナッツ」を注文した。

【映像】おしゃれ…藤井竜王が選んだ“黒ネコ”スイーツ

封じ手開封から再開された開幕局2日目。佐々木八段が前日に封じた一手は、評価を落としてでも前へ出たいという意思を感じさせる角引きだった。勝負は激戦へと突入しており、一歩も目が離せない展開となっている。

午前10時にはおやつの時間を迎え、藤井竜王には「キャラメルポワール」とアイスレモンティーが提供された。「キャラメルポワール」は、対局場のセルリアンタワー東急ホテル「ハロウィンスイーツ コレクション 2025」の商品で、黒ネコの塩キャラメルマカロンがトレードマークとなっている。

ケーキの上部には洋梨のリキュールを使ったムースに白ワインでコンポートしたフレッシュな洋梨、下にはキャラメルムースと二層仕立てとなっており、洗練されたデコレーションと繊細な味わいが魅力だ。ハロウィン気分を楽しめるデザートに、ABEMAの視聴者からも「黒猫ちゃんかわいい」「やっぱりハロウィン」「オシャレ〜美味しそう」「これ食べたい」「おしゃれー」「黒いマカロンって初めて見た」など多数のコメントが寄せられていた。

一方、佐々木八段は「フルーツ盛り合わせ」と「カシューナッツ」、ホットミルクティーを注文。フルーツ盛り合わせにはキウイ、メロン、パイン、ぶどう、りんご、グレープフルーツ、オレンジなどが使用されている。フレッシュなフルーツで激戦への英気を養っていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）