¡Ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º3¡Ù¤Ë°ÕÍß¡¢ÉñÂæ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë ¨¡ ¤¿¤À¤·¼ç±éÆó¿Í¤¬Â¿Ë»¤¹¤®¤Æ¡Ö¥Ïー¥É¥ë¹â¤¤¡×
¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¼ç±é¡¢±Ç²èÈÇ¡Ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡Ù¥·¥êー¥ºÂè3ºî¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.±é¤¸¤ë¥Ûー¥à¥º¤È¥¸¥åー¥É¡¦¥í¥¦±é¤¸¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤¬¡¢¤½¤Î´Ñ»¡´ã¤È¿äÍýÎÏ¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ»ö·ï²ò·è¤ËÄ©¤à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£2009Ç¯¤ËÂè1ºî¡¢2011Ç¯¤ËÂè2ºî¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Âè3ºî¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ûー¥à¥º¤È¥ï¥È¥½¥ó¤Î¶¦°ÍÂ¸¤òÉÁ¤¯ÆâÍÆ¤ÇµÓËÜºî¶È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤·¡£2024Ç¯¤Ë¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤ÎºÊ¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥¹ー¥¶¥ó¡¦¥À¥¦¥Ëー¤¬¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹IMDb¤ËÌµÃÇ¤ÇºîÉÊ¥Úー¥¸¤¬ºî¤é¤ì¤ë°ì·ï¤¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢Âè3ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥À¥¦¥Ëー¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë³«È¯¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ±¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ´ü´Ö¤ò¥¸¥åー¥É¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Á´°÷¤¬°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡ÙÂè3ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¿´ë²è¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Èº£¤âÀ©ºî¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¡Ö¾¯¤·°Û¤Ê¤ëÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÉñÂæ¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¼¤Ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ïー¥É¥ë¤âËÜÅö¤Ë¹â¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥í¥Ðー¥È¡Ê¡¦¥À¥¦¥ËーJr.¡Ë¤¬¤½¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
Âè3ºî¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÂ¸ºß¤·¡¢´ë²è¼«ÂÎ¤Ï¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡È¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¡É¤òÄ¶¤¨¤ëµÓËÜ¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡©
