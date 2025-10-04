¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤ªÃý¤êÃË¡×¤¬¥â¥Æ¤ëÍýÍ³£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½÷Í¥¤ò¿ôÂ¿¤¯¼Í»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌÃËÀ¤Ç¤â¤è¤¯Ãý¤ë¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤«¥â¥Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÆÉ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ø¤ªÃý¤êÃË¡Ù¤¬¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¾Ò²ð¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é
¡Ö»ä¤Î²ÈÂ²¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÃËÀ¤Ê¤é¡¢Èà»á¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¿Í¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£Ç¯¾å¡¦Ç¯²¼´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¼«Ê¬¤¬ÏÃ²¼¼ê¤Ê¤Î¤ÇÁê¼ê¤¬¤ªÃý¤ê¤À¤È½õ¤«¤ë¤«¤é
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤·¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤·²¼¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë²ñÏÃ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢½÷À¤ÏÍê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÃÂê¤äÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¡¢´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½²ñÏÃ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃÂêËÉÙ¤Ê¡Ö¤ªÃý¤êÃË¡×¤Ï¡¢½÷À¤ËÂº·É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÀ°Õ¤²¤ËÃÎ¼±¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤À¤È½÷À¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¼«Ê¬¤âµ¤Éé¤¤¤Ê¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡Ö»ä¤â¤ªÃý¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÏÃ¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¹¥¤¤Ê½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤¯Ãý¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁêÄÈ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¦¤Þ¤¤ÃËÀ¤À¤È¡¢ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦
¡Ú£µ¡ÛÏÃ¤Î¥Í¥¿¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤«¤é
¡Ö¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ªÃý¤êÃË¡×¤Î¿Í¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÏÃ¤¬¼«ËýÏÃ¤ä¡¢É¾ÏÀ²Èµ¤¼è¤ê¤ÎÈãÈ½¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤È¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÄÀÌÛ¤ò¶²¤ì¤ÆÏÃÂê¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥é¥¯¤À¤«¤é
¡ÖÌµ¸ý¤Ê¿Í¤À¤È¡Ø»ä¤¬ÏÃÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ù¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤ÆÈè¤ì¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ªÃý¤êÃË¡×¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ë³Ý¤±¤ëÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬Ë³¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÏÃÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é
¡ÖÊÑ¤ËÈëÌ©¼çµÁ¤Î¿Í¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«¥é¥¯¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ªÃý¤êÃË¡×¤ÎÈëÌ©¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡¢½÷À¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¼¥Í¥¿¤ä±¢¸ý¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ªÃý¤êÃË¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÇÛ¤ê¤Ë´¶·ã¤¹¤ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤ï¤¶¤È¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥®¥ã¥°¤Ê¤É¤ò¸À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Ûµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é
¡Ö»ä¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃË¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃý¤êÃË¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤½÷À¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤ËÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤»¤º¡¢°ìÊýÅª¤Ëµ¤³Ú¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ø¤ªÃý¤êÃË¡Ù¤¬¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆÁ±Ê¹¬»Ò¡Ë
¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ø¤ªÃý¤êÃË¡Ù¤¬¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆÁ±Ê¹¬»Ò¡Ë