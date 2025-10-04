まじで帰れ！キャンプで遭遇した「ナンパお父さん」。奥さんの目を盗んで乱入してきて…／びっくり体験人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年10月18日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
気温が下がりお出かけが楽しくなる秋は、キャンプなどアウトドアを楽しみたくなる人は多いもの。気心の知れた友人や家族とのんびりテントを張って過ごす時間は、慌ただしい毎日のなかで貴重な息抜きになりますよね。
伊田綾子さん（仮名・34歳）も、ハイキングや山中ウォーキングなどが好きで「秋になると外の景色を堪能しながら過ごしたくなります」と話す一人。
以前から同じ趣味の友人と近くのキャンプ場などに足を向けているそうですが、昨年の夏は思いがけず怖い思いをしたといいます。
「区画が決まっていてほかの人も見えるこのキャンプ場は、女だけで行っても人目があるから襲われるような危険は少ないだろうと思っていたのですが……」とため息をつく伊田さんに、何があったのかお話を聞きました。
◆安全だと思って選んだキャンプ場だったのに
女性だけでキャンプをするとなると、怖いのは見知らぬ人から悪意を持って手を伸ばされること。周りに誰もいなければ、助けを求めることもできません。
「コロナ禍でキャンプをする人が増えたニュースはよく聞いていました。でも、一人でテントを張っていた女性が男性に襲われたなんて話もあるので、危険を避けるためにお金を払ってスペースを借りるキャンプ場に仲のいい友人と二人で行っています。
昨年の秋に行ったそこも、広い敷地に区画がきちんと整備されていて周囲が見渡せるので、ほかの人の状態などわかりやすくて気に入っていました」
人の気配があることが安心につながると思っていた伊田さん。それまで大きなトラブルを経験することもなく、隣の区画に来た人と軽く会話するような楽しみもあるそうです。
そんな「程よい距離感」をぶち壊したのは、そのときお隣さんになったある家族の男性でした。
◆子連れのファミリーと思って油断していたら…
「その男性は奥さんとふたりのお子さんと来ていて、大きなテントに寝袋やバーベキューのコンロなど、家族連れでのキャンプに慣れているなと感じました。そういう人ならマナーとかもわかっているだろう、と勝手に思い込んだのが間違いでしたね……」
友人と二人でテントを張っている伊田さんに、その男性は気さくに話しかけてきたそうです。
挨拶をするのはマナーだし、「何か迷惑をかけることがあったらすぐに言ってください」と丁寧に伝えたという伊田さん。ところが、男性はふたりをじろじろと見ながら
「どこから来たの？ 県内？」
「女の子だけでやってるの？」
「いくつ？ 社会人だよね？」
などとタメ口で不躾（ぶしつけ）に質問を飛ばしてきて、「失礼な人だな」と感じた伊田さんと友人はすぐに会話をやめ、隣の視界を遮るようにテントや椅子の位置を調整したそうです。
◆奥さんから見えないところでだけ話しかけてくる
「何がイヤかって、その人、奥さんがいない時を見計らって話しかけてくるんですよ。食材を出していた友達に『何を作るの？』って馴れ馴れしく声をかけたり、こっちが張ったテントのブランドについて一方的に話し始めたり、そんなときって絶対に奥さんがいないんですよね」
家族と一緒のときはこちらに視線もやらない男性の様子に、伊田さんたちは「セクハラ好きのヤバい人」と感じたそう。
ストレスだけど今さら区画の変更などできるはずがなく、「とにかく相手にしないのが一番だし、向こうも家族が一緒でほかに人もいるし、話しかける以上のことはしないだろうと思っていました」と、周囲の目がある状態を信頼していました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
