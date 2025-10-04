2025年10月3日から開催される「瀬戸内国際芸術祭2025」の会場を視察されるため、2日から香川県を訪問された秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま。おふたりは建築家の安藤忠雄さんらの案内で、香川県直島のベネッセハウスミュージアムや地中美術館で、作品を鑑賞された。

【写真】佳子さまの赤いワンピースと紀子さまのセットアップ全身姿を見る。佳子さまの「99000円」スカートコーデなども

おふたりを待ち受けていた人々と交流される際、佳子さまが手話で対応され、その動画がSNSで話題になっている。

〈手話できる佳子さまカッコいい〉、〈手話使いこなしてんのすげー〉、〈手話めちゃくちゃきれい〉

佳子さまの手話と同じように、おふたりのお召し物も注目を集めた。

ホワイトとブルーのボーダーで厚手生地も爽やかな印象に

滞在初日、紀子さまはブルーとホワイトが混じったマーブル調ボーダーのセットアップをお召しになっていた。青と白の組み合わせは清潔感や清涼感があり、厚手素材のジャケットでも、ホワイトが入ることで重くならず、軽やかに見える。

情熱的な赤と秋カラーのブラウンを組み合わせたコーデ

佳子さまは赤いワンピースの上にブラウンのジャケットをお召しになり、相性の良い暖色同士を組み合わせていた。鮮やかな赤にブラウンを合わせることで、華やかさをキープしたまま落ち着いた雰囲気にしている。また、ブラウンは秋らしさを演出するカラーなので、季節感のあるコーデにしていた。

紀子さまは寒色 佳子さまは暖色をお召しの中、共通カラーも

紀子さまは寒色、佳子さまは暖色を選ばれ、正反対のカラーでコーデをまとめられていたが、バッグやヒールを濃淡が違うブラウン系で合わせ、さりげなくリンクカラーを取り入れていた。

違和感なく、リンクカラーを取り入れた紀子さまと佳子さま。おふたりの高度なコーディネート力が発揮されていた。