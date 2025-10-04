Mizuno×Ameriコラボ♡温かく魅せる高機能インナー7型発売

B STONEの「Ameri」と総合スポーツメーカー「Mizuno」が初コラボし、10月10日より高機能インナー全7型を発売。独自開発素材『ブレスサーモ』で温かさと快適性を両立し、肌に寄り添う美しいシルエットを実現。日常からドレススタイルまで、冬の寒さをカバーしつつファッションとしても楽しめる、女性らしい魅せるインナーです。

温かく、美しい“第二の肌”

独自開発素材『ブレスサーモ』は、体から発生する水分を吸収し発熱。吸湿性と保温性に優れ、汗をかいてもムレにくく快適です。肌に触れるたび温かく、まるで“第二の肌”のように柔らかく寄り添う心地よさ。

寒い季節もドライで快適な衣服内環境を保ちつつ、美しいシルエットを叶えます。

【ASTIGU】高橋愛も着用♡秋冬新作ソックスで脚元からおしゃれに

魅せるデザインで日常もドレスも

Mizuno×Ameri V NECK LONG SLEEVE TOPS

Mizuno×Ameri V NECK SLEEVELESS TOPS

Mizuno×Ameri SHEER DOCKING LONG SLEEVE TOPS

Mizuno×Ameri SHEER DOCKING CAMISOLE TOPS

Mizuno×Ameri CROPPED CAMISOLE TOPS

Mizuno×Ameri HIGH WAIST HALF LEGGINGS

Mizuno×Ameri SHEER DOCKING FULL L LEGGINGS

ロングスリーブやノースリーブ、カップ付きキャミソールなど全7型を展開。大胆な背中見せやシアーレイヤードを施し、アウターからちらりと見えても美しいデザインに。

Vネックやウエーブカットラインで女性らしさを演出し、日常スタイルや特別なシーンにも対応可能です。

価格と発売情報もチェック

発売は2025年10月10日より、AMERI VINTAGE公式オンライン、直営店、ミズノ公式オンライン、一部直営店舗でスタート。

価格はVネックロングスリーブトップス6,000円＋税、ノースリーブ5,000円＋税、シアーカップ付きインナーは6,500～7,500円＋税、ハーフレギンス4,500円＋税、ロングレギンス7,000円＋税。

冬も美しく♡Mizuno×Ameriの高機能インナー

Mizuno×Ameriコラボインナーは、寒い季節でも温かく快適で、肌に寄り添う“第二の肌”のような着心地。シアーやVネックなど魅せるデザインで、日常や特別なシーンもおしゃれに彩ります。

価格も6,000円前後から揃い、機能性と美しさを両立させた冬の必須アイテムです♡ぜひ毎日のコーデにも取り入れてみてください。