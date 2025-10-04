ÄÌÄ¢¤Ï»ä¤¬´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡Ä45ºÐ¶ä¹Ô°÷¤ÎÄ¹½÷¤¬73ºÐÉã¤ËÀë¸À¡£¡ÖÇ¯´ó¤ê°·¤¤¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ëÉã¤ËÌ¼¤¬¹ð¤²¤¿¡È¾×·â¤Î»ö¼Â¡É¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ê¤É¤ÇÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢60¡Á70Âå¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¥Ë¥¢¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤é¡È¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ï·¤¤¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤¤¤¶¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡×È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤È¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏ·¸å¤ÎÈ÷¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÄÔËÜ¹ä»ÎCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô°÷¤ÎÌ¼¤¬Éã¤ËÊú¤¤¤¿¡È°ãÏÂ´¶¡É
»³´ßÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦73ºÐ¡Ë¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¡¦¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡ËÉ×ÉØ¤Ï¡¢·î23Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ÇÀÅ¤«¤ÊÏ·¸åÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë·ÐÍý¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ò¤È¤êÌ¼¤ÎÎÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦45ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤«¤é¼Â²È¤Ëµ¢¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Ï¢Íí¤âË³¤·¤¤ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤êÌ¼¤Îµ×¡¹¤Îµ¢¾Ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç´î¤Ó¤ÎÉ×ÉØ¡£ÉâÂÎ©¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ò½Ð·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À¤´ÖÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¦¤Á¡¢Ì¼¤ÎÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤ÈÉã¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
ÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬Éô²°¤ËÌá¤Ã¤¿·ä¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÊì¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Çð÷¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤â¾¯¤·Á°¤«¤é¡¢ÏÂÉ×¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï·×»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òËº¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤¬¤ª¶â¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢²¶¤Î¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«!?¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡¡¤Í¤¨¡¢¥¦¥Á¤Î¤ª¶â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×
ÄÌÄ¢¤Ï»ä¤¬´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡ÄÌ¼¤Î¡ÖÀë¸À¡×¤ËÉã¡¢·ã¹·
¼¡¤ÎÆü¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÉã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤¡©¡¡¤¢¤Î¤Í¡Ä¡Ä¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯¤â¤È¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¡£¤À¤«¤é¤µ¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï»ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡¡»ä¡¢¶ä¹Ô°÷¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î´·¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤«¤éÄÌÄ¢¤Ï»ä¤¬´ÉÍý¤·¤Þ¡Ä¡Ä¡×
ÏÂÉ×¤µ¤ó¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂÉ×¤µ¤ó¤ÏÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¡¢´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¤¤Ä¤â¤³¤¤¤Ä¤â¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡ª¡¡²¶¤òÇ¯´ó¤ê°·¤¤¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×
ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¡£¤·¤«¤·ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡ÈÄÉ·â¡É¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Í¤¨¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤µ¤Ã¤¡ØÍ¼ÈÓ¤Ï¤Þ¤À¤«¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦22»þ¤è¡£Ìë¤Î22»þ¡£Í¼ÈÓ¤Ï18»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤âº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡¢°ìÅÙÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×
ÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢Éã¤Ë¤ÏÊªËº¤ì¤ÎÃû¸õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤¬·Ð¤Ä¤´¤È¤Ë¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òµ¿¤ï¤»¤ë¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ëºÊ¤ÈÌ¼¤Î»Ñ¤òÁ°¤Ë¡¢ÏÂÉ×¤µ¤ó¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì°Ê¾åÅÜÌÄ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡È¸½¼Â¡É
ÍâÆü¡¢»³´ß²È¤Ï²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÌëÌ¼¤ÈºÊ¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¿ÏÂÉ×¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ç»¡¼¼¤Ø¸þ¤«¤¦Â¼è¤ê¤â¤É¤³¤«½Å¤¯¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï²×Î©¤Á¤µ¤¨Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¥Ü¥±¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤·¤«¤·¡¢°å»Õ¤Î¤â¤È¤Ç¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤È¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡¢ÏÂÉ×¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é´ü¤ÎÇ§ÃÎ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢´°àú¤Ë²È·×¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬¤Þ¤µ¤«Ç§ÃÎ¾É¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊòÁ³¤È¤¹¤ëÏÂÉ×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÊ¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë¤¿¤ÀÎÞ¤òÎ®¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥·¥Ë¥¢¤Î¼Â¾ð
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î¿ô¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÄ´ºº¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÌó12¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¡ÊMCI¡Ë¤Î¿Í¤ÏÌó16¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¹âÎð¼Ô¤Î¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾É¾õ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡ÏÇ§ÃÎ¾É¤ª¤è¤Ó·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤ÎÍÉÂÎ¨¡Ê2022Ç¯¡Ë ½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ª¤è¤Ó·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¡ÊMCI¡Ë¤Î¹âÎð¼Ô¿ô¤ÈÍÉÂÎ¨¤Î¾Íè¿ä·×
Ç§ÃÎ¾É¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊªËº¤ì¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÊªËº¤ì¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¸ü¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬µÞ¤ËÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À³Ê¤ÎÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ï¿Ê¹ÔÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½é´üÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤ä´Ä¶Ä´À°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¿Ê¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¾Íè¤ÎÊë¤é¤·¤äºâ»º´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤à¤È¡ÖÆó½ÅÊ§¤¤¡×¤ä¡Öº¾µ½Èï³²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºâ»º´ÉÍý¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¤äÀìÌç²È¤ËÇ¤¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Í½´ü¤»¤ÌÂ»¼º¤ä²ÈÂ²´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤®¡¢°Â¿´¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö½ª³è¡×¤ò·è°Õ¤·¤¿Éã
²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£¸å¤Ï¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤òºÊ¤Î¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃ´¤¤¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÏÂÉ×¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö½ª³è¡×¤ò·è¿´¡£É×ÉØ¤Ç¼«¼£ÂÎ¤Î½ª³èÁêÃÌÁë¸ý¤òË¬¤ì¡¢º£¸å¤ÎÊë¤é¤·¤äºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÏÂÉ×¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ò»×¤¦ÀÅ¤«¤Ê³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÔËÜ ¹ä»Î
¿À¸Í¡¦ÄÔËÜFP¹çÆ±²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡¿CFP