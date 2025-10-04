「ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stage」が開幕し、俳優の藤原紀香さんが特別映像出演を果たしていることが分かりました。



【写真を見る】【 藤原紀香 】 “伝説の母・跡部瑛子” を演じる 「規格外な女性」役のオファーに歓喜 新テニミュに特別映像出演





「U-17 WORLD CUP(アンダーセブンティーン ワールドカップ)」もついに決勝に突入し、世界の強豪との戦いを勝ち抜いた越前リョーマら中学生を擁する日本代表と、スペイン代表の激闘を描く本作。日本代表の跡部景吾（高橋怜也さん）の母親・跡部瑛子を藤原紀香さんが演じています。









藤原さんは「主要キャラクターである跡部景吾の伝説の母・跡部瑛子というお役をいただいた時は、驚きとともにとても嬉しく思いました。 なにせ『元スパイ』『ペットは虎』…規格外な女性ですから（笑）」と、役者冥利に尽きる思いを明かしています。

そして「舞台を観てくださるお客様には、そんな“非現実的な跡部ママ”を楽しんでいただきつつ、跡部家の誇りと品格、そして母として息子を信じ抜く揺るぎない愛を兼ね備えた跡部瑛子として、皆さまの心に残れば幸いです。」と、自信をにじませています。

藤原さんは、このシリーズと支えてきた全ての方々へのリスペクトを示しつつ『今後とも息子・跡部景吾をよろしくお願いします。そして、新テニミュの仲間たちも最高よ♡ by跡部瑛子』とメッセージを伝えています。













「ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stage」は今月3日に開幕。東京・大阪・岐阜での公演を経て、来月7日からの東京凱旋公演も予定されています。

【担当：芸能情報ステーション】