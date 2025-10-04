「優秀な営業マン」というと、どんな人を思い浮かべますか？



株式会社NEXER（東京都豊島区）とBUSINESS名刺印刷所は、「営業職ですごい結果を出しそうな芸能人ランキング！」を発表しました。同ランキングによると、軽快でユーモア溢れるトークが魅力の「明石家さんま」さんが1位に選ばれたそうです。



調査は、全国の男女1000人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました。



▽1位：明石家さんま（102票）

・トークによってお得意先の心をつかむことができそう。（20代・女性）

・コミュニケーション能力が高いから。（30代・女性）

・口が達者だし、サービス精神あるし、人の懐に入るのがうまそう。（30代・女性）

・彼自身の人柄が良さそうなので、顧客から好かれてすごい成績を出しそう。（30代・女性）

・その場の空気全部持っていっちゃうオーラがあるから。（40代・女性）



▽2位：大泉洋（91票）

・大泉さんの喋りはつい聞き入ってしまいそうなので営業には向くと思います。（30代・男性）

・話が上手だし親しみやすいので。（40代・女性）

・持ち前の明るさとトーク力でみんな契約とかしてしまいそう。（40代・女性）

・話が面白いし、のせられてついつい契約を結んでしまいそう。（50代・女性）

・話し易くすぐに打ち解けそうです。話しも上手なので分かりやすいです。（50代・男性）



▽3位：カズレーザー（73票）

・話し上手聞き上手。（20代・女性）

・圧倒的な知識量と話術があるから。（30代・男性）

・ニコニコしながら相手のほしい言葉を使いそうだから。（30代・男性）

・知識豊富で第一印象が良く、お客様と仲良くなるのがうまいイメージがあるため、営業職でうまくやれるのではと感じる。（40代・男性）

・博学なのに偉ぶらないし穏やかなので交渉しやすいと思うから。（50代・女性）



▽4位：所ジョージ（56票）

・癒やされる人だから。（50代・女性）

・面白おかしく商品を奨めてくれそうだから。（50代・男性）

・本人が認めて気に入っているものしか営業しなそうだから。信用できる。（50代・男性）

・顧客を和ませながら納得させて商談を成立させてしまう。（60代・男性）



▽5位：タモリ（46票）

・誰でも知ってるくらいの認知度でたくさんの有名な番組の司会を務めているから。（10代・女性）

・教養とコミュニケーション能力が高く、相手に合わせてトークが出来そうな方だから。（40代・女性）

・人の懐に入るのがうまそうなので、自然とこの人から買いたいと思わせそう。（50代・女性）

・機転も利くし論理的でもあるからです。（50代・男性）

・博学で、人当りが柔らかで信頼されそうだからです。（60代・男性）



▽6位：松岡修造（43票）

・明るくて社交的なイメージだから、どこに行ってもかわいがってもらえる人間力がありそう。（30代・女性）

・熱血で人の心を掴むのが無駄にうまそうだから。（30代・男性）

・誠実な性格がお客さんからの信頼を得そう。（60代・男性）



▽7位：堺雅人（37票）

・ドラマの影響で、出来る男って感じがします。（40代・女性）

・誠実さと知性を併せ持つイメージが作れそう。（40代・男性）

・半沢直樹の印象が強いから。優秀な大学も出ているから。（60代・男性）



▽8位：木村拓哉（35票）

・顔とコミュニケーション能力。（40代・男性）

・顧客と物凄い信頼関係を築けそうだと思うから。気遣い、心配りができて、なおかつ押し出しも強そうだし、人柄が良いから。（50代・女性）



▽9位：鈴木亮平（33票）

・好印象を誰にでも与えそうだし、何よりタフそうなので。（30代・男性）

・知識があり、説得力がありそう。あと、強引には営業して来なそうなので、信頼されそう。（40代・女性）



▽10位：ムロツヨシ（33票）

・人の懐に入るのが上手そうだから。（40代・女性）

・人柄の良さが普段から滲み出ていて、素の笑顔でなんでも成功させそう。（40代・女性）



【出典】

株式会社NEXERとBUSINESS名刺印刷所による調査

▽BUSINESS名刺印刷所