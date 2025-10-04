¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤Ï³¤¤ÎÊª¸ì¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ø¿¹Íåµ °ì Ïµ±ì¤Î¿Ð¡ÙËÌÊý¸¬»° ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
ËÌÊý¸¬»°¤µ¤ó¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤ÎÂè°ì´¬¡Ø¿¹Íåµ °ì Ïµ±ì(¤í¤¦¤¨¤ó)¤Î¿Ð(¤¸¤ó)¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤«¤é¡ØÍÌÎáÅÁ¡Ù¡Ø³ÙÈôÅÁ¡Ù¤ÈÂ³¤¤¤¿〝Âç¿åÞ÷ÅÁ〟¤È¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ñ¤°¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥ó¥®¥¹¤ÎÂ¹¥¯¥Ó¥é¥¤¤È¸µÕä¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ø¿¹Íåµ °ì Ïµ±ì¤Î¿Ð¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¥¯¥Ó¥é¥¤¤È¡¢¸µÕä(¤²¤ó¤³¤¦)¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¶å½£¡¦¸¼³¦Æç(¤²¤ó¤«¤¤¤Ê¤À)¤Î³¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¤Îî°íð¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤È³ùÁÒËëÉÜ¡¢ÁÐÊý¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤È¸¢ÎÏÁè¤¤¤È¡¢Íè¤ë¤Ù¤Àï¤¤¤Ø¤ÎÍ½´¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎò»Ë¾®Àâ¤Î·æºî¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ËÌÊý¤µ¤ó¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÂçÄ¹ÊÔ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤«¤é¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤Ø
¨¡¨¡ ¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡ÙÁ´½½¼·´¬¤Î´°·ë¤«¤éÌóÆóÇ¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂÔË¾¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤ÎÂè°ì´¬¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é½ñ¤³¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÂçÄ¹ÊÔ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Í¡£Ä¹¤¤¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÊ¸ÂÎ¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÄ¹¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤¿¸å¤Ë¤Ï°ìËÜ¤¬½½¸ÞËç¤¯¤é¤¤¤ÎÃ»ÊÔ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»°ËÜ¤ÇÊ¸ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤Î¸å¤Ï¶åËÜ¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÂçÄ¹ÊÔ¤â¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åª³Î¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤éÂçÄ¹ÊÔ¤â¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¡¡¸¶¹ÆÍÑ»æ½½¸ÞËç¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É´¸Þ½½Ëç½ñ¤¯¤è¤ê¶ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡ åÌÌ©¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡åÌÌ©¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤¬Áª¤Ù¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Áª¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£Áª¤ó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°ì¤Ä¤À¤±¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤é»°¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Þ¤Ä»È¤¨¤ë¡£¤Ç¤âÃ»¤¤¾®Àâ¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¶åËÜ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÂçÄ¹ÊÔ¤â½ñ¤±¤ë¤¾¤È¡£
¡¡Ï»ËÜ¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¼¡¤â½ñ¤±¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¼·½½Âå¤À¤·¡¢¤³¤ÎÀè¸ÞÇ¯¤°¤é¤¤¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ñ¤ÀÚ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤Í¡£¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤¬´°·ë¤¹¤ëÁ°¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¡¢¤½¤ì¤â½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î»°¿Í¤Ë°ì¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤ê¤Õ¤¬¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤ò´°·ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£»à¤Ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ñ¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢½ñ¤½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÌóÂ«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌóÂ«¤òÇË¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡ ºîÉÊ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡£ºî²È¤Îââ»ý¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤Ç¥¯¥Ó¥é¥¤¤È¸µÕä¤Î»þÂå¤ò¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¥Á¥ó¥®¥¹¤Ë¤Ï¥¯¥Ó¥é¥¤¤È¤¤¤¦Â¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¸µ¤È¤¤¤¦Âç¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¸µ¤Ï¥¯¥Ó¥é¥¤¤¬¤Ä¤±¤¿¹ñÌ¾¤Ç¡¢¥Á¥ó¥®¥¹¤¬·ú¹ñ¤·¤¿¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÂçÄë¹ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼¡¤Ë½ñ¤¯¤È¤·¤¿¤é¥¯¥Ó¥é¥¤¤ÎÏÃ¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Ó¥é¥¤¤ò½ñ¤¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¸µÕä¤¬¤¢¤ë¡£¸µÕä¤ò½ñ¤¯¤Ê¤é¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÎò»Ë¤À¤«¤é¡¢³ùÁÒËëÉÜ¤Î»ëÅÀ¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Àï¾ì¤Ë¤Ê¤ë¶å½£À¾Ã¼¤Î³¤°è¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¡¢¸ò°×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾±º(¤Þ¤Ä¤é)ÅÞ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤â½ñ¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò¤¤Á¤ó¤È½ñ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ö¿¹Íå¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¡£¼¡¤Ë¡Öµ¡×¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤Ï»å¤Ø¤ó¤Î¡Öµª¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï°ì¿Í¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¡£¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤éµÏ¿¤Î¡Öµ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÁÄÉã¥Á¥ó¥®¥¹¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤¦¼ã¤¥¯¥Ó¥é¥¤
¨¡¨¡ ¿¹Íå¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤Ç¤Ë°ì´¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¥¿¥±¥ë¤È¤¤¤¦¿å»Õ(¤¹¤¤¤·)¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¸Î¶¿¤Î±§µ×Åç(¤¦¤¯¤¸¤Þ)¤ò½Ð¤Æ¡¢¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿ÎéÃé´Û(¤ì¤¤¤Á¤å¤¦¤«¤ó)Á¥Ââ¤Ë¿È¤ò´ó¤»¡¢¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥«¥ó¤ÎËöÄï¤Ë¤¢¤¿¤ë°ìÂ²¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ÆÁ¥Æ¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤º¡¢¥¿¥±¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÁ¥Ââ¤ÇÁ¥Æ¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ¥¤Ë¥¯¥Ó¥é¥¤¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À¹ÄÄë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥¯¥Ó¥é¥¤¤¬¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¥¿¥±¥ë¤Î¿ÍÊªÁü¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¾¯¤·¤º¤Ä½ÐÍè¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¿¥±¥ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ï¾¾±ºÅÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿å·³¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¸Î¶¿¤ò½Ð¤¿¡£¹Ô¤Ã¤¿Àè¤¬ÆîÁ×¤ÎÎéÃé´ÛÁ¥Ââ¤Ç¡¢°ìÀéçÛ°Ê¾å¤ÎÁ¥¤òÊú¤¨¤Æ¼ê¹¤¯¸ò°×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥±¥ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤³¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é¥Á¥ó¥®¥¹¤ÎËöÄï¤Î¥Æ¥à¥²¤ÎÁ¥Ââ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÆîÁ×¤È¥â¥ó¥´¥ë¤È¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Î¿Í´Ö¤«¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥¯¥Ó¥é¥¤¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁÄ¹ñ¤È¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¿¥±¥ë¤Ï¡Ö¸Î¶¿¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤È¤â¤È¤Ê¤¤¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¿¥±¥ë¤¿¤Á¾¾±ºÅÞ¤¬Äí¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸¼³¦Æç¤¬¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¹ñÂçÎ¦¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥±¥ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç°é¤Ã¤¿³¤¤ÎÃË¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥Ó¥é¥¤¤Ë¡¢¸Î¶¿¤¬¸ÞÅçÎóÅç¤Î±§µ×Åç¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£³ùÁÒËëÉÜ¤È¾¾±ºÅÞ¤«¤é¥â¥ó¥´¥ë¤Î¤³¤È¤òÃµ¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î´ÖÄµ(¤«¤ó¤Á¤ç¤¦)¤Ê¤É¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢º´»Ö¾´Æ(¤µ¤·¤·¤ç¤¦¤²¤ó)¤È¤¤¤¦¾¾±ºÅÞ¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤¤¤í¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤¨¤ÎÁÄ¹ñ¤Ê¤Î¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¨¡¨¡ ¥¯¥Ó¥é¥¤¤â¥¿¥±¥ë¤â¡Ö¹ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¹ñÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¡¢¸µÕä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì´¬¤Ç¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼ã¤Æü¤Î¥¯¥Ó¥é¥¤¤¬ÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤Î¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥«¥ó¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤Ã¤Æ½½Ç¯¶á¤¯Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¯¥Ó¥é¥¤Áü¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤Ï»ä¤ÎÁÏºî¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Ó¥é¥¤¤Ï¡¢»°½½¸ÞºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ËÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï»ä¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥Ó¥é¥¤¤ÏÁÄÉã¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¥â¥ó¥´¥ë¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¸Î¹ñ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¹ñ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤«¤é¡¢Àï¤È¤Ï²¿¤«¡¢¿Í¤ò»¦¤¹¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Î¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥«¥ó¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥«¥ó¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë²¶¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î¹ñ¤¬¤¢¤ë¡£¹Ô¤Ã¤ÆÀ¬Éþ¤·¤Æ¤³¤¤¤ÈÌ¿Îá¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥ó¤È¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥«¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¥¯¥Ó¥é¥¤¤Ï»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÌ¾ò»þ½¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì´¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£
¨¡¨¡ °ì´¬¤Ç¤Ï»þ½¡¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥Ó¥é¥¤¤â¤Þ¤À¹ÄÄë¤Ë¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ùÁÒ¤Ç¤Ï¡¢»þ½¡¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»þÍê(¤È¤¤è¤ê)¤¬¼¹¸¢¤È¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢»þÍê¤ÎÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎËÁ¸±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸µÕä¤ÎÏÃ¤À¤«¤é»þ½¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥Ó¥é¥¤¤ÎÊüÏ²¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¨¡¨¡ ¥¯¥Ó¥é¥¤¤âÎ¹¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥±¥ë¤â¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Î¤«¤¿¤¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸Î¶¿¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥«¥ó¤¬°ÛÊì·»Äï¤ò»¦¤·¤Æ½ÐËÛ¤·¡¢Î¹¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶öÁ³¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¶öÁ³¤Ç¤¹¤«¡£ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤ÎÍý²ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºî²È¤ÎÌÜÏÀ¸«¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¾®Àâ¤Ç¤¹¤è¡£¾®Àâ²È¤Ï¤½¤³¤Ç¾¯¤·³Ø¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«±É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥«¥ó¤È½Å¤Í¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«²¿¤È¤«¡¢¸å¤Å¤±¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ºî²È¤ÎÌµ°Õ¼±¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£»þÍê¤Ï¡¢¼¹¸¢¤À¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤Î·Ð»þ(¤Ä¤Í¤È¤)¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð»þ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¼¡¤Î¼¹¸¢¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²Æ±»Î¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¼ã¤¼¹¸¢¤Ç¤¹¡£
¡¡»þÍê¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ÏÆÀ½¡(¤È¤¯¤½¤¦)²È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»þÍê¤¬¼¹¸¢¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬Âå¡¹¼¹¸¢¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦ÆÀ½¡²È¤Î·Á¤¬´°Á´¤Ë½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÌ¾ò²È¤Ï½ñ¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÌ¾ò¤Ç¡¢²¼¤ÎÌ¾Á°¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ÆÉ¼Ô¤âº®Íð¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢»È¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¶Ë³Ú»û(¤´¤¯¤é¤¯¤¸)¡ÊËÌ¾ò½Å»þ(¤·¤²¤È¤)¡Ë¤È¤«ºÇÌÀ»û(¤µ¤¤¤ß¤ç¤¦¤¸)¡ÊËÌ¾ò»þÍê¡Ë¤È¤«¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸Æ¤ÓÌ¾¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤ÎÊª¸ì¤òÂ¸Ê¬¤Ë½ñ¤¯
¨¡¨¡ ¶Ë³Ú»ûÅÂ¤³¤ÈËÌ¾ò½Å»þ¤ÏÏ»ÇÈÍåÃµÂê(¤í¤¯¤Ï¤é¤¿¤ó¤À¤¤)¤òÌ³¤á¡¢¾¾±ºÅÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÆ°ÀÅ¤òÃµ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ã¶¹(¤ï¤«¤µ)¤Ç³¤¾å¤ÎÍ¢Á÷¤È¿å·³¤òÃ´¤¦ÇÈÀ¥(¤Ï¤»)·»Äï¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï³ùÁÒËëÉÜ¤ËÀµ¼°¤Ê¿å·³¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿å·³¤Ï¡¢¸«²Ì¤Æ¤ÌÌ´¤«¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡£
¡¡¸«²Ì¤Æ¤ÌÌ´¤È¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢¿å·³¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò½Å»þ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³á¸¶·Ê»þ(¤«¤²¤È¤)¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë³á¸¶¿å·³¤Ç¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤ÎÆî¤Ë¾ÂÅç(¤Ì¤·¤Þ)¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸»Ê¿¹çÀï¤Î¤È¤¤Ë³á¸¶·Ê»þ¤¬¤½¤³¤Ç¿å·³¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸»»á¤¬²°Åç(¤ä¤·¤Þ)¤ÎÀï¤¤¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÃÅ¥Î±º(¤À¤ó¤Î¤¦¤é)¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤ÇÊ¿²È¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¿å·³¤¬³èÌö¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¾ÂÅç¤ÎÎÎ¼ç¤¿¤Á¤Ë³á¸¶¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡³á¸¶·Ê»þ¤ÏÊ¿²ÈÄÉÆ¤¤Î¸ùÏ«¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³ùÁÒËëÉÜ¤Ç¤â½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÍêÄ«¤¬»à¤ó¤À¤é·Ê»þ¤â»¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¿å·³¤â¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë»¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¡¢ËÌ¾ò½Å»þ¤¬¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»¶¤Ã¤¿¿å·³¤ò¤â¤¦°ì²ó½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢³ùÁÒËëÉÜ¤Ë¤Ï¸ø¼°¤Î¿å·³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤¬Áð¸¶¤ÎÊª¸ì¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤Ï³¤¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤Í¡£ËÌÊý¤µ¤ó¤È³¤¤È¤Î´Ø·¸À¤â¤¹¤´¤¯¿¼¤¤¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ïº´²ì¤ÎÅâÄÅ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡¢¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½½ºÐ¤Þ¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤¬º´»Ö¤È¤¤¤¦¹ÁÄ®¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬³¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ º´»Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¿¥±¥ë¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤ëº´»Ö»á¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£³¤¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç°é¤Ã¤Æ¡¢¼¹É®µòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö³¤¤Î´ðÃÏ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÊÌÁñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÄà¤ê¤â¤µ¤ì¤Æ¡¢Á¥¤Ë¤â¾è¤ë¡£¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤Ë¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÌÊý¤µ¤ó¤Î³¤¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»×¤¤¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¤¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤È»×¤¤Æþ¤ì²á¤®¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤²á¤®¤Æ¤¢¤È¤Çºï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤Ë¤â³¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¿¥±¥ë¤¬¸Î¶¿¤ò½Ð¤Æ¿È¤ò´ó¤»¤¿ÎéÃé´Û¡£¥Á¥ó¥®¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥¿¥ë¥°¥À¥¤¤¬ºÊ¤Î¥é¥·¥ãー¥ó¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿³¤±¿¶È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤Ë³¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÎéÃé´Û¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤Î¤È¤¤Ë¤â³¤¤ò½ñ¤¤¿¤¯¤ÆÎéÃé´Û¤ò½Ð¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢¸¼³¦Æç¤¬ÉñÂæ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³¤¤¬½ñ¤±¤ë¡£¸¼³¦Æç¤Ã¤ÆÄ¬¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢¤Î¤Ù¤Ä¤Þ¤¯¤Ê¤·¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡£
¨¡¨¡ ¹Ó¡¹¤·¤¤³¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¿å·³¤¬¥ー¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£³á¸¶¿å·³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¾§¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾ÂÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é³á¸¶À«¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²¿¤«´Ø·¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¶å½£¤Î¾¾±º¿å·³¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÈÀ¥¿å·³¤ÏÁÏºî¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¿å·³¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ÉÁ¤«¤ì¤ë³¤¤â¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âè°ì´¬¤Ç¤âÄ¾Ýø(¤Á¤ç¤¯¤³)¤È¤¤¤¦¸½ºß¤ÎÅ·ÄÅ¡¢ËÌµþ¤Î¶á¤¯¤Î¹Á¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¡¢ËÌ¤Ï¹õÎµ¹¾(¤³¤¯¤ê¤å¤¦¤³¤¦)¡¢Æî¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ ¥¹¥±ー¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¾®Àâ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥±ー¥ë¤ÎÌäÂê¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÁ¤¯¾ì½ê¤¬¹¤¤¤«¤é¥¹¥±ー¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤Î¹¤µ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤¿¤Ã¤ÆÃÏµå¥µ¥¤¥º¡£¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ¸Â¤Ê¤Î¤Ï¿Í¤Î¿´¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ä¤Ê¤²¤ë¤ÈÀ¤³¦¤¬½ÐÍè¤Æ¤¯¤ë
¨¡¨¡ ¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤Ë¤ÏÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤È¡¢¥¿¥±¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊËÌÊý¤µ¤ó¤¬ÁÏºî¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¤¬¤«¤é¤ß¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª»ö¼Â¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¸µÕä¤Î¤³¤í¤Î¶å½£¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÌÀ³Î¤Ê»ËÎÁ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾±º¿å·³¤Îº´»Ö°ìÂ²¤Ï¸½¼Â¤Ë¤¤¤Æ¡¢º´»Ö¾´Æ¤È¤¤¤¦´±Ì¾¤òÂå¡¹Ì¾¾è¤ëÍÎÏ¤Ê²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£º´»Ö¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¹ëÂ²¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¿ÍÊª¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì´¬¤è¤ê¤âÀè¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂ¤Á¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¼³¦Æç¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ëÁ¥¤À¤«¤é¡¢ÁêÅö´è¾æ¤ÊÁ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅÏ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¤Á¥¤ËÅ¬¤·¤¿ºàÌÚ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ìý¤Ã¤±¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÜ¤¬ºÙ¤«¤¤ºàÌÚ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¼¯»ùÅç¤Î²°µ×Åç¡£ÍÌ¾¤Ê²°µ×¿ù¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸¼³¦Æç¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¤¤±¤É¡¢ÉôÉÊ¤Ï¤Û¤«¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¡¢Á¥ÂÎ¤Ï²°µ×¿ù¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ Îò»Ë¾å¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¼Âºß¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÌÊý¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Î²÷´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Ê¤²¤ë¤ÈÀ¤³¦¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Þ¤À°ì´¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊËÁ¸±¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Ë¼Â¤ÏÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»à¤Ì¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤ÎÅ¸³«¤ÏÀè¤Þ¤Ç¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¸«ÄÌ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°ì±þ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¨¡¨¡ ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Àè¤Ë¿Ê¤à¤Û¤É¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¿¹Íåµ °ì Ïµ±ì¤Î¿Ð
ËÌÊý ¸¬»°
2025Ç¯9·î5ÆüÈ¯Çä
2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÍÏ»È½¡¿320¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4-08-770003-9
ËÌ¾ò»þ½¡¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¡¢¸µÕä¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯»Ñ¤ò
²áµîºÇÂç¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤¯Îò»ËÄ¹ÊÔ¥·¥êー¥º¡¢³«Ëë¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
²¦ºÂ¤¬¶õ°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥â¥ó¥´¥ëÄë¹ñ¤Ï¸¢ÎÏÁè¤¤¤Ë¤è¤êÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥Ó¥é¥¤¤Ï¡¢ÁÄÉã¡¦¥Á¥ó¥®¥¹¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤¦Ä¹¤¤Î¹Ï©¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¡¢ÁÄÉã¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤¡£¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¡£Áð¸¶¤ÎÀè¤Ï¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Þ¤¿¹ñ¤¬¤¢¤ë¡£¥â¥ó¥´¥ë¡¢¹âÎï¡¢ÆîÁ×¡¢ÆüËÜ¡£¤½¤ì¤é¤Ï³¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÊªÎ®¡¢Íø¸¢Áè¤¤¤Ê¤É¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇüÂç¤ÊÉÙ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï³ùÁÒ»þÂå¡£¼¹¸¢¤Ë½¢¤¤¤¿ËÌ¾ò»þÍê¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ë¡¢¿å·³¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤«Âç¤¤Ê¶¼°Ò¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿――¡£
Æ²¡¹¤¿¤ë¥·¥êー¥ºÂè°ì´¬¡£
¡ÚÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼Â³¡¹!¡Û
¡Ö»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌÌÇò¤µ¡£½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ëÎò»Ë¾®Àâ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¿Í¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×(40Âå¡¦½÷À)
¡ÖÎò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤ÇÂà¶þ¤Ë¤â»×¤¨¤¿ÃæÀ¤»Ë¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¨Ì£Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´°÷±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×(10Âå¡¦ÃËÀ)