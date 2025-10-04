“オールブラック”がクールすぎる！ タイトリスト「Newアルバトロス キャディバッグ」のプレミアム感がハンパなかった
タイトリストから、高級感のあるPUレザーを使ったプレミアム仕様のキャディバッグが登場。公式オンラインストアで販売が開始されている。
【写真】オールネイビーもカッコいい！ 上品な雰囲気で好感度もアップ
この「Newアルバトロス キャディバッグ」の魅力は、単色で統一された高いデザイン性だろう。オールブラックの本体は、しっとりとしたPUレザー素材を採用し、絶妙な光沢感が高級な印象を与えている。側面に配された立体感のある「Titleist」ロゴも絶妙で、キャディバッグ全体が調和の取れたクールな雰囲気を醸し出している。ビジュアルの高さもさることながら、クラブの出し入れがしやすい9インチのオーバル口枠や3点式ショルダーベルトを採用するなど、使い勝手に配慮している点も優秀。それでいて、クッション性のあるハンドルや、口枠とショルダーストラップにソフトなベロア素材を使用するなど、機能性をデザインに転化しているところがにくい。ボールや雨具など、ゴルフの必需品を余裕で収納できる大容量ポケットのほか、貴重品なども入れられる保護素材仕様のポケットも完備。それでいて、見た目はシュッとしたスタイリッシュなデザインなのが高ポイントだろう。カラーは紹介したブラックのほか、ネイビーもラインナップ。どちらもクールで高級感のあるデザインだが、ネイビーはより上品で柔らかい印象。オーセンティックな装いにもマッチする万能なキャディバッグとなっている。ブランドの世界観を忠実に再現したかのような洗練された逸品。自身のステータスも上げてくれるキャディバッグこそ、持っていて損はないだろう。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
