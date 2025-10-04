Èª²¬Æà¼Ó¤È¤ÎÎý½¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Î¼ý³Ï¡¢ºÊ¤Î¼êÎÁÍý¡Ä¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¥ª¥Õ¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ÚÆ£ÅÄ´²Ç·¤Î¡È¿ÍÀ¸ÉÕÏ¿µ¡É¡Û
ºòÇ¯¤Î¡ÖÁ´ÊÆ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÊÆ¥·¥Ë¥¢¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£2ÀïÌÜ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¡¢º£µ¨¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢¤òÆÀ¤¿Æ£ÅÄ´²Ç·¡£¤³¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤È¤â¸À¤¨¤ëÄ©Àï¤ò¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÉÕÏ¿¡Ù¤ÈÉ½¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊÆÀïµ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¼èºà/¹½À®¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ù±º¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¼êÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª
¡þ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Æ£ÅÄ´²Ç·¤Ç¤¹¡£Àè½µ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÊ¤¬½é¤á¤Æ¥Æ¥¥µ¥¹¤ÎµòÅÀ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ë¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤»¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ª¥Õ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¥À¥é¥¹¤Ç¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëüâÅÄ¡ÊÍÎÊ¿¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤µ¤ó¤ä¥¿¥¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥ê¤µ¤ó¡ÊÊÆ2¾¡¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥ì¡¼¡¦¥¢¥Ê¥Ê¥ë¥«¥ë¥ó¡Ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤´±ï¤Ç¡¢¤½¤Î2¿Í¤ÈüâÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î4¿Í¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èª²¬¤µ¤ó¤ÏÁ°È¾¤Ç4¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï¥Ü¥®¡¼¤ò2¤Ä¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£½÷»Ò¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï1ÈÖ¼ê°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð10¥ä¡¼¥É¤¯¤é¤¤¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Èª²¬¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤â¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÀèÇÚ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤â¤¦¤³¤Á¤é¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¾ì¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÎý½¬¤â¤·¤Æ¡£¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¯¥©¥ó¤È¤¤¤¦±¿Æ°ÎÏ³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£3¡Á4¥«·î¤°¤é¤¤Á°¤Ë¹âÅÄ¤µ¤ó¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢½Å¿´¤Î°ÌÃÖ¤äÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¡¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¡¢¹ø¤È¸ª¤Î²óÅ¾º¹¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¾å¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Çº¤ß¤ò¿ôÃÍ¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°ÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤ÎÆ°¤¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Íý²ò¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£4ÎØ¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¾¯¤·Êø¤ì¤ë¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÎ½Å¤¬±¦¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤³¤³5?6Ç¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµå¤âÂÇ¤Æ¤½¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢ÀèÆü¡¢PGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ä¥¢¡¼¤ÎQT¤¬Àµ¼°¤ËÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ëÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¡¢ÀµÄ¾¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢PGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤â¤È¤â¤ÈPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿ÍÌ¾Áª¼ê¤¬³Ú¤·¤àÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡Ö²áµî¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¤Þ¤¢¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥êÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤¬»×¤¤¤¬¤±¤º¡¢ºòÇ¯¤ÏÁ´ÊÆ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Î2°Ì¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2Àï¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç1Ç¯²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ä¶¤Ë1Ç¯¤Ç¤â¡¢2Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¡ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢QT¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ä¥¢¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤Î1ÀïÌÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê¤Î2»î¹ç¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀï¤Ç¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë54°Ì¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ËÂè2Àï¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÂçµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
