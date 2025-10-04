日本勢ワンツーで最終日へ 岩井明愛が首位、勝みなみが1差2位
＜ロッテ選手権 3日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
首位と3打差からでた岩井明愛が、3バーディ・2ボギーとスコアを1つ伸ばし、ツアー2勝目に向けてトータル13アンダー・単独首位で最終日を迎える。さらに、7バーディ・1ボギーの「66」をマークした勝みなみが1打差2位タイに浮上した。今大会は、3年連続3回目の出場で初の決勝進出を果たし、ツアー初優勝へ好機が巡ってきた。2位タイにはキム・ヒョージュ、ファン・ヨウミン（ともに韓国）、メーガン・カン、ブルック・マシューズ、ジェシカ・ポーバスニック（それぞれ米国）、チェン・ペイユン（台湾）、ポーナノン・パットラム（タイ）もつけている。トータル11アンダー・10位タイには畑岡奈紗、トータル9アンダー・14位タイに岩井千怜、トータル8アンダー・17位タイに竹田麗央と、ほか日本勢も上位につけた。山下美夢有はトータル5アンダー・34位、西村優菜はトータル4アンダー・43位で3日目の競技を終えた。
