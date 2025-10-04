＜速報＞石川遼は前半1アンダーで首位と3打差 小斉平優和が単独首位
＜バンテリン東海クラシック 3日目◇4日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアーは第3ラウンドが進行している。11位から出た石川遼が前半を2バーディ・1ボギーとして、トータル6アンダー・8位タイで折り返した。
【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ
初日「72」と出遅れたが、2日目にハーフ「29」など「65」をマークして上位に浮上。首位の背中を追いかけている。主戦場とする米国男子ツアーの公傷適用中で、これが2年ぶりの日本ツアー参戦となる星野陸也も、前半で1つ伸ばし、トータル6アンダー・8位タイにつけている。トータル9アンダー・単独首位に小斉平優和。トータル8アンダー・2位タイに下家秀琉（しもけ・すぐる）、吉田泰基（たいき）が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル1アンダー・37位タイで後半をプレーしている。優勝賞金は1億1000万円、優勝者には2200万円が贈られる。
