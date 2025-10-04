パレスチナ自治区ガザ地区をめぐりアメリカが提示した和平案について、イスラム組織ハマスは3日、人質解放など一部に同意すると発表しました。2年近くに及ぶ戦闘が終結に向かうのか、大きな岐路を迎えています。

ハマスは3日、トランプ大統領が提示したガザ地区の戦闘終結に関する20項目の計画に対し、正式な回答を発表しました。

ハマスは声明で、イスラエル軍がガザ地区から完全に撤退するためにトランプ氏の提案に含まれる交換方法に基づき、生存者・死亡者を含む全てのイスラエル人の人質解放に応じるとしました。

また、トランプ氏の計画では合意後のガザ地区の統治からハマスを外すよう求めている中、ハマスはアラブ諸国やイスラム諸国などの支援を受けたパレスチナの独立団体にガザ地区の行政を引き渡す姿勢を示しています。これらの詳細について「直ちに交渉する用意がある」と述べていますが、武装解除に応じるかどうかは明言していません。

ハマスの幹部は3日、アルジャジーラのインタビューに応じ、「我々は全ての人質を解放するための条件について話し合っている」とした上で、「パレスチナ人以外の人物がパレスチナ人を支配することは決して認めない」と主張しました。