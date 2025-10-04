¡ÚµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Û£±¡¦£²Ãå¸ÇÄê¤Ç¼´¤Ë¤Ç¤¤ëÇÏ¤È¤Ï¡ª¡©»°Ï¢Ã±¤òÅªÃæ¤µ¤»¤ë¼´ÇÏ¡¦Áê¼êÇÏ¤ÎÁÀ¤¤Êý
¡Ú¼´ÇÏ¡¦Áê¼êÇÏ¤ÎÁÀ¤¤Êý¡Û
µþÅÔÂç¾ÞÅµ¤Î»°Ï¢Ã±ÅªÃæÀï½Ñ
Ã±¾¡¥ª¥Ã¥º¤¬£±ÇÜÂæ¡Î1¡¦0¡¦0¡¦0¡Ï¡¢£³ÇÜÂæ¡Î1¡¦4¡¦0¡¦0¡Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±¡¦£²Ãå¸ÇÄê¤Ç¼´¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤«£ÇⅠÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¡£
Áê¼ê¤Ï£ÇⅠÁÈ¡¢¥Îー¥¶¥ó¥Õ¥¡ー¥àÀ¸»ºÇÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀîÅÄµ³¼ê¡Î3¡¦0¡¦0¡¦4¡Ï¡¢ÉðËµ³¼ê¡Î2¡¦0¡¦0¡¦1¡Ï¡¢ÉÍÃæµ³¼ê¡Î0¡¦4¡¦1¡¦3¡Ï¡¢ÏÂÅÄÎµµ³¼ê¡Î0¡¦0¡¦3¡¦4¡Ï¤Îµ³¾èÇÏ¤ò¥Þー¥¯¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤Ï¡Î0¡¦1¡¦0¡¦9¡Ï¤È³ä°ú¡£
¥¹¥Æ¥¤¥´ー¥ë¥É»º¶ð¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë»º¶ð¤¬¶¦¤Ë¡Î0¡¦0¡¦0¡¦8¡Ï¤È¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤Æ¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔÂç¾ÞÅµ¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
