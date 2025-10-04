『それいけ！アンパンマン』の作者・やなせたかし夫妻をモデルにしたNHK連続テレビ小説「あんぱん」が最終回を迎えた。

アンパンマンは子供に絶大な人気を誇る国民的キャラクターになっているが、それをモチーフにしたテーマパークも宮城県仙台市・神奈川県横浜市・三重県桑名市・兵庫県神戸市・福岡県福岡市など全国に5館ある。

どのミュージアムも家族連れを中心に盛況でとなっているが、それら子供を対象にした5館と趣が異なるミュージアムが高知県にある。それが、香美市のアンパンマンミュージアムだ。

同館は、ほかの5館とは異なり館名に“こども”がつかず、隣接する別館と詩とメルヘン絵本館の3つで「やなせたかし記念館」として構成される複合施設となっている。

また、同館の目の前には『それいけ！アンパンマン』に登場するだだんだんの巨大像が立ち、隣接する公園にもアンパンマンやジャムおじさんなどの像、バイキン城を模した遊具などが設置されている。

アンパンの世界に没入できるのはミュージアム周辺だけではない。最寄駅となるJR土讃線の土佐山田駅は駅構内にアンパンマンが描かれ、駅前の観光案内所もアンパンマン一色に染まっている。駅からミュージアムまでを結ぶバスは、車体も車内アンパンマンづくしの装飾が施されている。

四国、とりわけ高知県は「あんぱん」の舞台になったことを機に、アンパンマンを観光の目玉にしようという機運は高まっている。しかし、それ以前から地域活性化や経済効果を狙って盛んにアンパンマンが用いられてきた。

「あんぱん」放送、広がるアンパンマン列車の3世代利用

特にアンパンマンを集客や地域活性化に用いてきたのがJR四国だ。同社は2000年に土讃線でアンパンマン列車を運行させ、今年で25周年を迎える。

アンパンマン列車は運行開始から25周年を迎え、それを記念して初代アンパンマン列車も復刻。復刻したアンパンマン列車は、高知駅―中村駅・宿毛駅で運行している。

「アンパンマン列車は、もともと子供連れの家族に人気の列車でした。『あんぱん』が放送されたことで、年配者が香美市のやなせたかし記念館へ足を運ぶようになっているようですが、アンパンマン列車も祖父母・父母・孫の3世代で乗車するという利用が広がっているようです」と説明するのはJR四国の営業部の担当者だ。

土讃線で運行を開始したアンパンマン列車が好評だったため、翌2001年には香川県の高松駅と愛媛県の宇和島駅とを結ぶ予讃線にもアンパンマン列車が登場。さらに2002年には、徳島県の徳島駅と阿波池田駅間を走るゆうゆうアンパンマンカーも運行を開始した。

矢継ぎ早にアンパンマン列車が拡大していったが、JR四国は本州から観光客を呼び込むことを目的に2006年から瀬戸大橋アンパンマントロッコも走り始めた。

同列車はJR四国の観光列車だったが、東日本大震災のときには東北の復興を後押しする名目で東北本線・気仙沼線・石巻線・大船渡線・山田線・常磐線・水郡線などを2012年に周遊して被災者たちを元気100倍にしている。

このように、JR四国管内では歳月の経過とともにアンパンマン列車の運行範囲を広げていった。そして、JR四国は「あんぱん」終了後も攻勢を緩めない。

「今年10月からは、高松駅―徳島駅間を結ぶ高徳線でもアンパンマン列車を運行します。高徳線には昨年までアンパンマン列車が運行されていたのですが、ダイヤ改正の影響でアンパンマン列車が運行できなくなっていたのです。そのため、沿線の自治体や住民などから『アンパンマン列車を走らせてほしい』という要望が多く寄せられました。そうした要望に応えるべく、アンパンマン列車の運転を再開することに決めました。高徳線でアンパンマン列車が再開することで、JR四国管内で特急が走っている全線区でアンパンマン列車が走ることになります」（JR四国営業部担当者）

「アンパンマン」だけではない

ここまでアンパンマンに注力しているので、JR四国の観光列車はすべてアンパンマン列車という印象を強くしてしまうが、JR四国はアンパンマン列車以外にも多種類の観光列車を走らせている。

高知県の若井駅と愛媛県の北宇和島駅間を結ぶ予土線では、新幹線を模したホビートレインが2014年から運行を開始した。旅客列車を走らせているJR6社のうち、JR四国だけが新幹線を走らせていない。新幹線を模したホビートレインは、そうした状況を逆手に取った観光列車でもある。

そうしたユニークな観光列車が走る一方で、松山駅―伊予大洲駅・八幡浜駅間を発着する伊予灘ものがたりはラグジュアリーな車内空間で豪華な食事を味わえるという本格的な観光列車となっている。

伊予灘ものがたりが走る予讃線には、下灘駅という海に面した無人駅がある。下灘駅は青春18きっぷのポスターにも採用されたことがあるほど、その風景は美しい。鉄道ファンの間では知られた駅だが、近年はインスタ映えすることが評判になって鉄道ファン以外の訪問客が急増している。

「訪日外国人」取り込みに課題

JR四国は観光客を呼び込むべく列車に工夫を凝らしたり、何でもない場所を観光スポットへと変えたりといった工夫を重ねる。ただ、残念ながらJR四国の努力は数字になって現れていない。特に大きな課題になっているのが、訪日外国人観光客の取り込みだ。

新型コロナウイルスの感染拡大で消失したインバウンドは、すでにV字回復を遂げている。2024年の訪日外国人旅行者数は約3,686万人に達し、これは2019年の約3,500万人を上回って過去最高記録となった。また、2024年における訪日客旅行客の消費額も約8.1兆円となり、過去最高を記録している。

昨今、オーバーツーリズムによって生じる諸問題が指摘されているが、その一因は訪日外国人観光客が偏在していることにある。外国人観光客の多くが東京・京都・大阪を訪問・滞在している一方、地方都市には外国人観光客の恩恵が少ない。そのため、地方都市の政財界関係者からは、もっと外国人観光客を増やしたいという声が漏れる。

地方都市は目立った産業が乏しく、人口減少。少子高齢化が待ったなしの状態にある。そのため、地域活性化・経済振興をインバウンドにすがろうとする気持ちは理解できる。

他方で、地方に外国人観光客を分散することで、大都市に偏重していた外国人観光客は平準化される。それは大都市圏で問題視されているオーバーツーリズムを緩和することにつながる。

観光庁などは地方都市の魅力を発信し、外国人観光客は少しずつ北海道・東北・中国・九州など各地方都市にも目を向けるようになった。

しかし、四国では外国人観光客の消費額が2019年比で約10.2パーセント増加しているが、入り込み者数が約15.5パーセントダウンしている。四国はインバウンドの取り込みが成功していない。

JR四国の策「4S STAY」

こうした中、JR四国は観光客を呼び込もうと“4S STAY（フォースステイ）”というブランドで展開する簡易宿泊所の事業に力を入れ始めた。

「JR四国は2018年に京都で最初の4S STAYをオープンさせました。最初に京都を選んだ理由は、京都に宿泊した外国人旅行者を四国に呼び込むことを意図していたからです。しかし、当時はノウハウがなかったことや京都から四国まで距離が遠かったことなどから運営がうまくいかず、撤退することになりました。その後、徳島県三好市の阿波池田駅前に開業した4S STAYは順調です。阿波池田は四国のへそとも呼ばれる要衝地のため、四国旅行の際には宿泊地としては利便性の高い都市といえます。

ところが阿波池田駅の周辺は宿泊施設が少なく、観光客をうまく取り込めていませんでした。そうした事情から、阿波池田駅の近隣に4S STAYを開業することになりました。現在、阿波池田駅には3つの4S STAYを展開しています」と話すのはJR四国事業開発本部の担当者だ。

JR四国は今年9月に香川県さぬき市に、10月にも高松市に1店舗をそれぞれ4S STAYをオープンさせた。阿波池田駅で培ったノウハウは確実にJR四国を成長させている。

4S STAYは古民家を改装した簡易宿泊所だが、これもJR 四国らしい現状を逆手に取った取り組みになっている。

「現在、四国は空き家や空き店舗の増加が深刻な社会問題になっていて、多くの自治体が頭を悩ませています。そうした社会課題を解決すると同時にインバウンドの宿泊需要を増加させる事業です。JR四国は空き家等再生事業に四国内で拡大していく考えから、2030年度までに4S STAYを約20店舗まで増やすことを目指しています」（JR四国事業開発本部の担当者）

JR四国は、そのほかにも愛媛県西条市でサーモンの陸上養殖に取り組むなど鉄道事業以外の収益源を新たに生み出そうと試行錯誤している。

昨今、JR四国に限らず地方の鉄道路線は例外なく苦しい状況に追い込まれている。大都市圏でも鉄道事業より不動産に傾斜する鉄道事業者が増える中で、JR四国はアンパンマン一本足打法から脱して多角化を模索する。

果たしてアンパンマンを超える新たな目玉を生み出し、ローカル線の新たなモデルを示すことはできるのか？

