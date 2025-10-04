¼ô¶µÊ¸²½¤òË×ÆþÂÎ¸³¡¡¹¦»Ò¤Î¸Î¶¿¡¦Ãæ¹ñ¶ÊÉì»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî10·î4Æü¡Û¹¦»Ò¤Î¸Î¶¿¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñ»³Åì¾Ê¶ÊÉì»Ô¤Ç¡¢¹¦»ÒÉÀ¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°ìÉ÷°ã¤Ã¤¿ÂÎ¸³·¿¤ÎÊ¸²½´Ñ¸÷¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÆâ¤ÎÊ£¹çÊ¸²½»ÜÀß¡ÖÆô»³À»¶¡×¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Ë×Æþ·¿·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸½¤ì¤ë¹¦»Ò¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¡£¹¦»Ò¤ÈÄï»Ò¤¬½ô¹ñ¤ò½ä¤ëÎ¹¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ô¶µÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¡ÖÃæ²ÚÍ¥½¨ÅÁÅýÊ¸²½¹ñºÝ¸¦½¤¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¦»ÒÇîÊª´Û¤Î¸«³Ø¡¢¹¦»Ò¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ·à¤Ø¤Î»²²Ã¡¢µÝ½ÑÂÎ¸³¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤¬¼ô¶µÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î³«Àß°ÊÍè¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É20°Ê¾å¤Î¹ñ¤«¤é³ØÀ¸¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Åì¾Ê¤Ï¶áÇ¯¡¢ÂÎ¸³·¿³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³È½¼¤·¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¶ÊÉì»Ô¤Ï¡¢¹¦»Ò¤ÎÀ¸ÃÂ¤òµÇ°¤¹¤ë¡Öº×¹¦ÂçÅµ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÏÀ¸ì¡×Ï¯ÆÉ¤ä¹Í¸Å³ØÂÎ¸³¡¢¸Å·úÃÛµ»½Ñ½¬ÆÀ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥ûÓ×Þ¡Ë