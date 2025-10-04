TBSの若林有子アナウンサー（29）は3日、自身のインスタグラムを更新。初めての富士登山を報告した。

「今年の夏、初めて富士山に登りました！」と報告。「20代ラストは新しいチャレンジを意欲的にしたいなと思っていて、富士登山もそのひとつだったのですが、本当に楽しかった！！」とつづった。

「ずっと雲が目線より下にあることも、真っ青な空が近いことも、果てしなく遠く見えた山頂が少しずつ大きく見えることも、目に入る景色全てが壮大で、圧倒されました」と記した。

「砂利に足を取られて全然進まないし、目一杯空気を吸っても息は上がるけど、目標に向かう道のりはなんだかんだずっと楽しみながら頑張れるんだなぁと、富士山で実感 山頂に着いた時の達成感たるや！（逆に下山は心底辛かったです！笑）」とした。

「8号目の山小屋で見た夕焼け、夜景、ご来光。どれも神秘的で、心が洗われるようでした。ずっと忘れないだろうなぁ。コースは、2008年に天皇陛下（当時は皇太子殿下）が登られたプリンスルート。道中にあった宝永山がかっこよかった！！」とつづった。

「今日は #登山の日 らしいので、時差投稿。生涯の思い出です！」とした。