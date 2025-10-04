弁護士の橋下徹氏（56）が4日、MBSテレビ「せやねん！」に出演。同日午後に投開票される自民党総裁選について語った。

5人の候補者について「みんな自民党の再生ばっかり言ってますけど、僕らにとっては自民再生はどうでもいい、日本の再生やってもらわないと。どの候補者も総裁選を乗り切るために、エッジの効いた主張を全部外してますね。これは誰がなっても何も変わらないのかなと思ってしまう」と苦言を呈した。

党内、党員の支持を得るため、はたまた連立を見すえて野党の顔色をうかがい、自身の個性や信条を抑えた発言にげんなりな様子の橋下氏。「日本のリーダーはもうそろそろ国民が選ぶってやり方しないと。そうしないとエッジの効いた主張も全部なくなる。選挙の時に、反対の意見が出るようなことをドーンと言う人を僕は信用してます。でも今回は誰も言わない」と指摘した。

政治ジャーナリスト・竹田一顕氏は、新総裁予想を聞かれても「言いません、どうせ午後に分かるんだから」と回避し、「鍵は麻生派」と語るにとどめた。

橋下氏は「小泉さんと高市さんの決選投票になると、おそらく小泉さん」と予想。「安定政権つくれるのは誰かと考えた時に、小泉さんがなると、おそらく（日本維新代表）吉村さんと組む。過半数政権ができるだろうと、その安定性に賭けてる（自民）議員も多い。小泉政権になれば、おそらく吉村さんは入っていきますよ」と独自情報を加えた。

、その上で、新総裁は「小泉さん」と予想。「吉村さんと小泉さんが2人で立って、日本の新しい政治に向かって行くというのがまず第一歩」と期待。「世界を見ると、40代のリーダーは普通ですよ。経験とかは重要ですけど、一番はエネルギーですから」と語った。