望月理恵が秩父鉄道でぶらり途中下車の旅
2025年10月4日放送の「ぶらり途中下車の旅」は秩父鉄道の旅。
旅人は、望月理恵。
秩父鉄道
秩父鉄道は、埼玉県北部を東西に横断し、熊谷を起点に東は羽生駅、西は埼玉県の代表的な観光地である長瀞・秩父を通り、三峰口駅まで田園地帯や、荒川・秩父の山々など総延長71.7キロの広大な自然の中を走る鉄道です。
今週の旅人：望月理恵
1972年2月8日生まれ 兵庫県出身。
2004年から17年間、日本テレビ「ズームイン！！サタデー」の司会をつとめ2022年3月に番組を卒業。
2021年からは所属事務所の取締役もつとめている。
おじゃましたところ
上長瀞駅SUSABINO TERRACEcafe fu.ru.ru
樋口駅秩父織塾工房横山株式会社
小前田駅道の駅はなぞのFARMY CAFE -Curry stand-
上熊谷駅星溪園gokan kumani
SUSABINO TERRACE（上長瀞駅）
宝登山の山頂に今年7月にオープンしたばかりの展望台。かっこいいモニュメントは登頂記念に絶好のフォトスポット
【最寄駅】
秩父鉄道「上長瀞駅」25分・宝登山ロープウェイ利用5分
秩父鉄道「長瀞駅」から徒歩20分・宝登山ロープウェイ利用5分
【所番地】埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1766-1（宝登山ロープウェイ山麓駅）
【ホームページ】https://susabino-terrace.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/chichibu_railway/
cafe fu.ru.ru（上長瀞駅）
季節のフルーツパフェと並ぶ人気メニューが、オーナー野口さんが試行錯誤の末に去年誕生させた、ここでしか飲めない「飲むチーズケーキ」
【最寄駅】秩父鉄道「上長瀞駅」から徒歩3分
【所番地】埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1550-1
【電話番号】080-9415-7785
【営業時間】10:00〜16:30（L.O.16:00）
＜ランチ＞11:00〜14:30
【Instagram】https://www.instagram.com/cafe_fu.ru.ru/?hl=ja
秩父織塾工房横山株式会社（樋口駅）
大正15年創業「秩父織塾 工房横山」。3Dのように柄が浮き出る画期的な銘仙「ヤナセ絣」は世界も注目。現在、特許申請中だそうです。
【最寄駅】
秩父鉄道「樋口駅」から徒歩35分
秩父鉄道「波久礼駅」から徒歩35分
【所番地】埼玉県秩父郡長瀞町矢那瀬1313-1
【電話番号】0494-66-0050
【営業時間】10:00〜18:00
【定休日】木・不定休（※HP・GoogleMAP・SNSからご確認ください）
【ホームページ】https://www.yokoyama-koubou.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/chichibuorijyuku.yokoyama
【X】https://x.com/KOUBOUYOKOYAMA
道の駅はなぞの（小前田駅）
深谷ねぎ油をはじめ、ねぎ味噌饅頭、ねぎニンニクなど様々な深谷ねぎ商品がありますが、オススメは「たい平座布団まん」（一応）
【最寄駅】秩父鉄道「小前田駅」から徒歩17分
【所番地】埼玉県深谷市小前田458-1
【営業時間】8:00〜19:00
【ホームページ】https://www.michinoeki-hanazono.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/michinoekihanazono
【X】https://x.com/hnzn_m_osirase
FARMY CAFE -Curry stand-（小前田駅）
新たなご当地フード「深谷ねぎドッグ」は全部で3種類。一番人気は「ねぎーねぎー」。でも、店員さんのオススメは……！？
【最寄駅】秩父鉄道「小前田駅」から徒歩17分
【所番地】埼玉県深谷市小前田458-1
【営業時間】9:00〜18:00（L.O.17:40）
【ホームページ】https://www.michinoeki-hanazono.jp/farmy-cafe/
【Instagram】https://www.instagram.com/farmy_cafe/
星溪園（上熊谷駅）
江戸時代末期〜明治時代初期に造られたという池泉回遊式庭園。営業時間内の毎時0分、30分にミストの雲海が！
【最寄駅】秩父鉄道「上熊谷駅」から徒歩3分
【所番地】埼玉県熊谷市鎌倉町32番地
【営業時間】
＜庭園の開館時間＞ 9:00〜17:00（11月〜2月は16:00まで）
＜建物の利用時間＞ 9:00〜21:00（茶室・立礼席は17:00まで）
【休園日】月（休日の場合は翌日）・年末年始（12月27日〜1月4日まで）
【ホームページ】https://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu/bunka/seikeien.html
gokan kumani（上熊谷駅）
築60年の古民家を改築したレストラン。ローストビーフとパスタが自慢ですが、どっちを食べるか悩んだら……どっちもがgood！
【最寄駅】
秩父鉄道「熊谷駅」東口から徒歩3分
（秩父鉄道「上熊谷駅」から徒歩15分）
【所番地】埼玉県熊谷市筑波3-119
【電話番号】048-501-8375
【営業時間】
＜月〜土＞18:00〜4:00
＜ 日 ＞18:00〜23:00
【ホームページ】https://gokan-kumani.owst.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/gokan_kumani_/
【1号店Instagram】https://www.instagram.com/5kankuma/