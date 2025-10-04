2025年10月4日放送の「ぶらり途中下車の旅」は秩父鉄道の旅。

旅人は、望月理恵。

秩父鉄道

秩父鉄道は、埼玉県北部を東西に横断し、熊谷を起点に東は羽生駅、西は埼玉県の代表的な観光地である長瀞・秩父を通り、三峰口駅まで田園地帯や、荒川・秩父の山々など総延長71.7キロの広大な自然の中を走る鉄道です。

今週の旅人：望月理恵

1972年2月8日生まれ 兵庫県出身。

2004年から17年間、日本テレビ「ズームイン！！サタデー」の司会をつとめ2022年3月に番組を卒業。

2021年からは所属事務所の取締役もつとめている。

SUSABINO TERRACE（上長瀞駅）

宝登山の山頂に今年7月にオープンしたばかりの展望台。かっこいいモニュメントは登頂記念に絶好のフォトスポット

【最寄駅】

秩父鉄道「上長瀞駅」25分・宝登山ロープウェイ利用5分

秩父鉄道「長瀞駅」から徒歩20分・宝登山ロープウェイ利用5分

【所番地】埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1766-1（宝登山ロープウェイ山麓駅）

【ホームページ】https://susabino-terrace.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/chichibu_railway/

cafe fu.ru.ru（上長瀞駅）

季節のフルーツパフェと並ぶ人気メニューが、オーナー野口さんが試行錯誤の末に去年誕生させた、ここでしか飲めない「飲むチーズケーキ」

【最寄駅】秩父鉄道「上長瀞駅」から徒歩3分

【所番地】埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1550-1

【電話番号】080-9415-7785

【営業時間】10:00〜16:30（L.O.16:00）

＜ランチ＞11:00〜14:30

【Instagram】https://www.instagram.com/cafe_fu.ru.ru/?hl=ja

大正15年創業「秩父織塾 工房横山」。3Dのように柄が浮き出る画期的な銘仙「ヤナセ絣」は世界も注目。現在、特許申請中だそうです。

【最寄駅】

秩父鉄道「樋口駅」から徒歩35分

秩父鉄道「波久礼駅」から徒歩35分

【所番地】埼玉県秩父郡長瀞町矢那瀬1313-1

【電話番号】0494-66-0050

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】木・不定休（※HP・GoogleMAP・SNSからご確認ください）

【ホームページ】https://www.yokoyama-koubou.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/chichibuorijyuku.yokoyama

【X】https://x.com/KOUBOUYOKOYAMA

深谷ねぎ油をはじめ、ねぎ味噌饅頭、ねぎニンニクなど様々な深谷ねぎ商品がありますが、オススメは「たい平座布団まん」（一応）

【最寄駅】秩父鉄道「小前田駅」から徒歩17分

【所番地】埼玉県深谷市小前田458-1

【営業時間】8:00〜19:00

【ホームページ】https://www.michinoeki-hanazono.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/michinoekihanazono

【X】https://x.com/hnzn_m_osirase

FARMY CAFE -Curry stand-（小前田駅）

新たなご当地フード「深谷ねぎドッグ」は全部で3種類。一番人気は「ねぎーねぎー」。でも、店員さんのオススメは……！？

【最寄駅】秩父鉄道「小前田駅」から徒歩17分

【所番地】埼玉県深谷市小前田458-1

【営業時間】9:00〜18:00（L.O.17:40）

【ホームページ】https://www.michinoeki-hanazono.jp/farmy-cafe/

【Instagram】https://www.instagram.com/farmy_cafe/

江戸時代末期〜明治時代初期に造られたという池泉回遊式庭園。営業時間内の毎時0分、30分にミストの雲海が！

【最寄駅】秩父鉄道「上熊谷駅」から徒歩3分

【所番地】埼玉県熊谷市鎌倉町32番地

【営業時間】

＜庭園の開館時間＞ 9:00〜17:00（11月〜2月は16:00まで）

＜建物の利用時間＞ 9:00〜21:00（茶室・立礼席は17:00まで）

【休園日】月（休日の場合は翌日）・年末年始（12月27日〜1月4日まで）

【ホームページ】https://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu/bunka/seikeien.html

gokan kumani（上熊谷駅）

築60年の古民家を改築したレストラン。ローストビーフとパスタが自慢ですが、どっちを食べるか悩んだら……どっちもがgood！

【最寄駅】

秩父鉄道「熊谷駅」東口から徒歩3分

（秩父鉄道「上熊谷駅」から徒歩15分）

【所番地】埼玉県熊谷市筑波3-119

【電話番号】048-501-8375

【営業時間】

＜月〜土＞18:00〜4:00

＜ 日 ＞18:00〜23:00

【ホームページ】https://gokan-kumani.owst.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/gokan_kumani_/

【1号店Instagram】https://www.instagram.com/5kankuma/