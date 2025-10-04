たっぷり入って持ち運びが便利！蓋に小物トレーが付いた【ニトリ】のコスメボックスがAmazonに登場中！
省スペースでミラー付きなので持ち運びが便利！どこでもメイクできる【ニトリ】のコスメボックスがAmazonに登場中！
ニトリのコスメボックスは、省スペースながら機能的な収納で、日々のメイク時間を快適にするアイテムである。鏡とケースが一体型になった、スリムなデザインが特徴だ。
幅17cmのスリムタイプであるため、場所をとらずにすっきりと収納できる。
蓋を開けると、中のものが取り出しやすいように小物トレーが持ち上がる仕組みになっている。
蓋の裏側にはミラーが付いているため、これ一つでどこでもメイクを始められる。シンプルなデザインと柔らかな色合いで、部屋のインテリアにも馴染む。
取り外して好きな場所に置けるペンシルホルダーも付いており、使い勝手が良い。忙しい毎日でも、このコスメボックスがあれば、必要なものがすぐに手に取れ、メイクの時間がもっと楽しくなる。
