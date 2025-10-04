「女性でLDLコレステロールだけ高くなる」のはどうして？【医師解説】

女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

鎌田 百合（医師）

千葉大学医学部卒業。血液内科を専門とし、貧血から血液悪性腫瘍まで幅広く診療。大学病院をはじめとした県内数多くの病院で多数の研修を積んだ経験を活かし、現在は医療法人鎗田病院に勤務。プライマリケアに注力し、内科・血液内科医として地域に根ざした医療を行っている。血液内科専門医、内科認定医。

コレステロールとは？(悪玉LDL/善玉HDL)

コレステロールとは、脂質の一種です。細胞内に取り込まれてホルモンを産生したり、脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸などの材料になったりする働きがあり、生命の維持に必須の物質です。コレステロールはLDLコレステロールとHDLコレステロールがあり、それぞれ別の働きがあります。

善玉コレステロール（HDLコレステロール）

HDLコレステロールは、血液中にある余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあります。これによって血管壁へのコレステロールの沈着を抑制するため、善玉コレステロールと呼ばれます。

悪玉コレステロール（LDLコレステロール）

LDLコレステロールは、肝臓で作られたコレステロールを全身に運ぶ役割があります。

しかし増えすぎると血管壁にコレステロールが沈着し、動脈硬化を引き起こします。そのため、LDLコレステロールは悪玉コレステロールと呼ばれます。

女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因

女性でコレステロールだけ高いことを指摘されている方は多いのではないでしょうか。女性は、男性と比較してコレステロール値の変動が大きいことが知られています。

なぜLDLコレステロールだけ高くなるのか、考えられる原因について解説します。

更年期

女性は、更年期になるとコレステロールが高くなります。

女性ホルモンであるエストロゲンは、LDLコレステロールを減らしてHDLコレステロールを増やします。更年期にエストロゲンの分泌量が急激に減少すると、それまで保たれていたコレステロールのバランスが崩れ、LDLコレステロールが高くなってしまいます。

そのため、更年期になると特に何もしていないのに、急にLDLコレステロールが高いことを指摘されるようになります。

食生活の変化

LDLコレステロールが高くなるのは、更年期だけではありません。

食事からのコレステロール摂取量が多くなると、LDLコレステロールが増えてしまいます。コレステロールだけでなく、飽和脂肪酸が多い食べ物を多く摂取するとLDLコレステロールが上がるおそれがあります。

運動不足

運動不足もLDLコレステロールが高くなる原因です。体を動かさないとHDLコレステロールが減少します。HDLコレステロールが減り余分なコレステロールが回収されなくなると、LDLコレステロールが高くなります。

遺伝

家族性高コレステロール血症という病気は、遺伝の影響でLDLコレステロールが高くなる病気です。若い頃からLDLコレステロールが高くなり、動脈硬化が進行しやすくなります。

ストレス

強いストレスを受けると、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量が増加します。コルチゾールはLDLコレステロールを増やす働きがあります。ストレスが高い生活を続けているとコレステロールが高くなってしまう可能性があります。

LDLコレステロールの基準値

日本動脈硬化学会が作成している「動脈硬化性疾患ガイドライン2022年版」では、LDLコレステロールの値によって以下のように定義されています。

140mg/dl以上：高LDLコレステロール血症

120～139mg/dl：境界型高コレステロール血症

「女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問

ここまで女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因について紹介しました。ここでは「女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

LDLコレステロール140は女性にとって高い数値なのでしょうか？

鎌田 百合（医師）

日本動脈硬化学会によると、LDLコレステロールが140mg/dl以上になると、高LDLコレステロール血症と診断されます。140を超えるようであれば、生活習慣の見直しなどが必要です。

瘦せている（太っていない）のにLDLコレステロールが高い原因について教えてください。

鎌田 百合（医師）

女性は、女性ホルモンの影響でコレステロールの値が大きく変動します。そのため、痩せていてもLDLコレステロールが高くなってしまいます。

また、コレステロールの多い食品や、飽和脂肪酸の多い食品を摂取するとLDLコレステロールは高くなります。このような食事を摂っている場合は、食事の内容を見直してみるのも良いかもしれません。

編集部まとめLDLコレステロールが高いときは内科に相談を

女性は多くの原因でLDLコレステロールが高くなりやすいことを解説しました。

LDLコレステロールが高いことを指摘された場合は、ここで紹介したような食事療法や運動療法を行ってみてください。それでも改善しない場合は、内科で医師に相談しましょう。

LDLコレステロールが高いと動脈硬化を進行させ、さまざまな疾患のリスクになります。

参考文献

コレステロール（厚生労働省）

脂質異常症（実践・応用）（厚生労働省）

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版