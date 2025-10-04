楽天ペイメントのキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」が、愛知県東海市が10月1〜31日の期間で実施している「地元のお店を応援しよう！最大20％戻ってくるキャンペーン！」に参加している。



●条件達成で最大22.5％分のポイント還元も



キャンペーンでは、愛知県東海市の対象店舗で期間中に楽天ペイのコード決済を利用すると決済金額に対して最大20％分の「楽天ポイント」が還元される。



さらに楽天ペイアプリでは、条件を達成するとともに対象店舗での「楽天ポイントカード」の提示と、「楽天キャッシュ」を支払元として楽天キャッシュを利用した楽天ペイのコード決済によって、最大2.5％の「楽天ポイント」が還元されるので、キャンペーンと組み合わせることで最大22.5％分のポイント還元となる。