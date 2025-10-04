「日本が大ヒット！」「うらやましい」３戦全勝の船越ジャパンに“３位フィニッシュ”韓国のファンが羨望「日本〉〉〉韓国」【U-20W杯】
チリで開催中のU-20ワールドカップで、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が盤石の戦いぶりを見せている。
グループステージは３連勝で首位通過。エジプトに２−０、ホスト国のチリにも２−０、最後はニュージーランドに３−０。３戦７発、無失点だ。
同大会に参戦している韓国のポータルサイト『naver』も各試合を速報。日本対ニュージーランドの一戦を伝える記事では、以下のような声があがった。
「日本が大ヒット！今回はいいですね」
「おめでとうございます」
「余裕で16強」
「日本優勝」
「日本がうらやましい」
「日本〉〉〉韓国」
「韓国代表の監督は日本でサッカーを学ぼう」
「試合は面白くないけど」
「日本は本当に上手」
なお、韓国はグループステージで１勝１分け１敗の戦績で、勝点４の３位でフィニッシュ。決勝トーナメントに進出できるのは、各組の上位２か国と各組３位の上位４か国だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
