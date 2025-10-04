「すげぇなw」「鳥肌立ったわ」U-20日本代表MFの豪快ミドル弾にファン衝撃！「素晴らしい技術」【U-20W杯】
圧巻の一撃だった。
U-20日本代表は現地９月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節でニュージーランドと対戦。３−０で完封勝利を飾った。
この試合でチームを勢いに乗せる見事な先制ゴールを挙げたのが、MF小倉幸成だ。
22分、アタッキングサードでの繋ぎから、横山夢樹の横パスをペナルティエリア手前右で小倉が受ける。細かいタッチの鋭い切り返しで相手を翻弄し、左足を豪快に振り抜くと、完璧なコースに飛んだシュートがゴール左上隅に突き刺さった。
衝撃のゴラッソに、SNS上でファンからも「なにそれ！」「迫力すごい！」「すげぇなw」「鳥肌立ったわ」「目が覚めるようなミドル」「素晴らしい技術」といった驚きと称賛の声が上がった。
その後、日本は64分に相手のオウンゴール、81分に石井久継が決めて３点差に。このまま終了し、３連勝のグループステージ首位で決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足一閃！ U-20日本代表MF小倉幸成の衝撃ミドル弾！
【動画】左足一閃！ U-20日本代表MF小倉幸成の衝撃ミドル弾！