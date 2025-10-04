Image:Amazon.co.jp

この記事は2025年7月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。

Anker（アンカー）の「Smart Pouch」は2024年11月に発売されて以来、完売続きで入手困難だった大人気アイテム。

それもそのはず、文房具やオフィス用品などの大手メーカーであるコクヨと共同開発し、“スマート収容”を叶える万能ポーチなんです。

●この記事で紹介している商品

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact 3,980円 Amazonで見る PR PR 3,980円 楽天で見る PR PR

ガジェットに文房具、たっぷり＆スマートに収容

Image:Amazon.co.jp

ブラックにブルーのラインが入りスタイリッシュな印象を与える「Smart Pouch」は、複数のポケットや仕切りを活用することでガジェットから文具を整理整頓して収容できます。

Anker製品に特化した仕様になっていて、充電器・モバイルバッテリー・ハブ・USB・ケーブル、さらにはイヤホンなどが丸っと入れられるんです。

ガジェット類はAnkerでそろえているという方には、特に頼もしいパートナーになってくれますね。

背面ポケット＆自立で広がる使い方

Image:Amazon.co.jp

このポーチのさらなる工夫をご紹介しましょう。

背面にあるポケットは、コクヨの代表商品ともいえる「Campusノート」などB6サイズ（12.8cm×18.2cm）のノートを差し込むのにピッタリ。「メモせねば！」と思い立った時に素早く手に取れます。

また写真のように側面のボタンで固定すると、口をガバッと開いた状態で自立させられます。どこに何を入れたかがわかりやすく、デスクに置いて使用する際は中身が取り出しやすいですよね。

約5cmの厚みでコンパクトに持ち運び

Image:Amazon.co.jp

以上のポイントをフル活用したうえでも厚みが約5cmという薄型設計なので、バッグに入れても邪魔にならないんです。

Anker×コクヨの英知が生み出した「Smart Pouch」で、まさにスマートにガジェットや文房具を持ち運びましょう！

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact 3,980円 Amazonで見る PR PR 3,980円 楽天で見る PR PR

こちらもおすすめ

【期間限定セール実施中 7/26まで】Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 35W, Built-In Dual USB-Cケーブル) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大35W出力 ケーブル一体型 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器 5,990円 Amazonで見る PR PR 4,490円 楽天で購入する PR PR

Anker Zolo Charger (30W) ブラック【USB PD 対応/PSE技術基準適合/PPS規格対応】 iPhone16シリーズ/Galaxy S25 /iPad 各種 その他機器対応 2,990円 Amazonで見る PR PR 2,290円 楽天で見る PR PR

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 14,990円 Amazonで見る PR PR 14,990円 楽天で見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp