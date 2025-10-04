バッファローから「完全無欠なSSD」出てた、不満点…なくない？
8月に発売したBuffalo（バッファロー）のスティック型SSD「USB 3.2（Gen2） Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N」は、もうチェックしましたか？
こちら、ひと言で表現すると…“完全無欠なパーフェクトSSD”なんです！
USB-C＆A両方搭載でデータ共有がラクラク
「USB 3.2（Gen2） Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N」が何をもってパーフェクトと豪語するのか、説明していきましょう。
まずはなんと言っても、USB-CとUSB-Aの両方を搭載している点！ パソコンでもスマートフォンでも変換アダプターなしで使え、データ共有もこれ1本で簡単に行えちゃいます。
これでスマホ内の写真や動画を手軽に保存し、バックアップや容量不足への対策ができますね。もちろんiPhone、Android、Macなど幅広い機器で使える仕様です。
読込速度1,050MB/s以上の高速転送！
続いては転送速度の素晴らしさ！ USB 3.2（Gen2）対応で、読込速度1,050MB/s以上の高速転送を実現しています。
容量の大きな高画質写真や4K動画が短時間で快適に転送できて、編集作業の効率をグンと上げてくれます。
他にもかさばらないコンパクトサイズで持ち運びに便利な点、独自設計のコネクターを採用しているため厚みのあるスマホケースでも挿しやすいなど、高ポイントな点ばかり。
つまり弱点がほぼない…むしろパーフェクトと言えるSSDなんです。大切なデータは「USB 3.2（Gen2） Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N」で保存・転送しましょう！
